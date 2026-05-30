Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft startet mit nur vier NHL-Spielern in die Weltmeisterschaft. Dominik Bokk von den Kölner Haien ersetzt Leon Reichel, während drei weitere Top-NHL-Spieler fehlen. Die Auswahl steht trotz personeller Einschränkungen, darunter der Verlust von Olympia-Stars, vor einer Herausforderung.

Damit stehen nun vier NHL -Profis im deutschen Aufgebot für die anstehende Eishockey - Weltmeisterschaft . Für denookies NHL -Profi Leon Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.

Bundestrainer Kreis und Sportvorstand Christian Künast mussten auf vielen Positionen improvisieren. Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben, sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von einer leichten Entscheidung. Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka werden beim Turnier in der Schweiz fehlen, das für Deutschland am Freitag gegen den Olympia-Dritten Finnland beginnt.

In Reichel, Seider, Philipp Grubauer und Joshua Samanski sind ein Jahr vor der Heim-WM nur vier Profis aus der besten Liga der Welt angereist. Nur 14 Spieler der zur besten Nationalmannschaft aller Zeiten hochgejubelten Olympia-Auswahl stehen im 25er-Kader für die WM. Neben dem langjährigen Kapitän Moritz Müller von Kölner Haien sagte auch der Berliner Jonas Müller ab, zudem fehlen unter anderem Justin Schütz (Adler Mannheim) und Tobias Rieder (Red Bull München).

Seider, der eine Verletzung aus der langen NHL-Saison getragen hatte, fühlt sich gut. Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen, hatte der Verteidiger der Detroit Red Wings nach seinem persönlichen Härtetest gegen die USA gesagt. Für Eder ist die zweite WM-Nominierung etwas besonderes. Sein Bruder Tobias war im Januar 2025 verstorben.

Aus München wechselte er wenige Monate später nach Berlin, wo sein Bruder, der zuvor bei der WM in Tschechien dabei war, gespielt hatte. Mit den Eisbären holte der Stürmer zuletzt die Meisterschaft. Die deutsche Mannschaft startet mit einer reduzierten NHL-Abteilung, aber mit großer Ambition in das Turnier, um das Olympia-Viertelfinale von 2022 zu übertreffen





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