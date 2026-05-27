Nur zwei Stars für die Fans: DFB-Sportdirektor Völler verspricht Nachbesprechung

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat vor dem anstehenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko um die gute Stimmung gekämpft. Nur zwei Spieler, David Raum und Leroy Sané, haben sich Zeit für die wartenden Fans genommen.

Bis Mittwochmittag waren die deutschen Nationalspieler zum Adidas-HomeGround in Herzogenaurach angereist. Doch nur zwei Stars hielten an, um die wartenden Fans mit Selfies und Autogrammen zu beglücken: Linksverteidiger David Raum (28/Leipzig) und Dribbler Leroy Sané (30/Galatasaray).

Rund 25 Fans hatten mehrere Stunden lang bei 28 Grad vor dem Tor des Team-Camps gewartet - viele verließen frustriert den Eingangsbereich. Völler verspricht Nachbesprechung Bei der Auftaktpressekonferenz wurde DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) auf das Thema angesprochen. Der Manager gab zu: Es wäre schön gewesen, wenn es ein paar mehr gewesen wären.

Gleichzeitig verteidigte er die Mannschaft: Ich glaube, das haben wir doch schon bewiesen in den letzten Wochen und Monaten, dass wir durch Aktionen, vor dem Training, nach dem Training, versuchen, viele Menschen mitzunehmen. Selfies zu geben, Autogramme zu geben. Da brauchen wir uns mit der deutschen Nationalmannschaft nicht zu verstecken im Vergleich zu anderen Nationen. Völler kündigte an, das Thema intern anzusprechen: Ich verstehe die Frage, wir werden es weitergeben.

Raum hatte nach dem Winken eines jungen Fans angehalten, der sein Leipzig-Trikot mit der Nummer 22 trug. Gustav (12) hinterher zu BILD: David hat zu mir gesagt: Wenn schon einer mein Trikot trägt, dann muss ich auch anhalten. Klar ist: Der DFB kämpft vor dem anstehenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19.

Juli) um die gute Stimmung. Völler weiter: Die gute Stimmung, die wir gerne für so eine Weltmeisterschaft hätten, kommt nicht nur durch Quatschereien. Da ist natürlich auch die Mannschaft gefordert, auch im Training, gegen Finnland und die USA. Vor dem Abflug kommenden Dienstag nach Chicago veranstaltet der DFB ein öffentliches Training auf dem Campus in Frankfurt.

Die Einheit ist mit 800 zugelassenen Fans bereits ausverkauft. Die Euphorie muss sich die Mannschaft aber erst erarbeiten





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