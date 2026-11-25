Der Nürburgring nutzt die Winterpause für Bauarbeiten: Auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke werden 2,2 Kilometer Asphalt erneuert

- Der Nürburgring nutzt die Winterpause 2026/27 für umfangreiche Bauarbeiten. Auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke werden insgesamt rund 2,2 Kilometer Fahrbahn erneuert. Die Betreibergesellschaft investiert dafür nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro.

Betroffen sind auf der Nordschleife insbesondere die Streckenabschnitte Galgenkopf und Döttinger Höhe. Dort erstrecken sich die Asphaltarbeiten über eine Länge von insgesamt 1,6 Kilometern. Im Hatzenbach kommen weitere rund 100 Meter hinzu. Auf der Grand-Prix-Strecke konzentrieren sich die Arbeiten auf den Falkenbogen.

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Hier wird die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 500 Metern saniert. Insgesamt werden rund 24.000 Quadratmeter Asphalt erneuert. Mit den regelmäßigen Maßnahmen will der Nürburgring die technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen an die Rennstrecken erfüllen. Gleichzeitig soll die charakteristische Streckenführung der Nordschleife mit ihren zahlreichen Kurven, Kuppen und Höhenunterschieden erhalten bleiben.

"Unsere Rennstrecken sind eine entscheidende Grundlage für den Erfolg. Insofern investieren wir in das Herzstück des Nürburgrings - in die Qualität der Rennstrecken und ihrer Infrastruktur", erklärt Alexander Schnobel, der die Baumaßnahmen seit vielen Jahren als Projektleiter begleitet. Die Arbeiten sind Teil einer langfristigen Instandhaltungsstrategie. Im Durchschnitt wird am Nürburgring jährlich rund ein Kilometer Rennstrecke erneuert.

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In den vergangenen zehn Jahren summierten sich die Investitionen in die Streckeninfrastruktur nach Angaben der Betreibergesellschaft auf rund 33 Millionen Euro. Rund 100 Kameras, moderne Warnpanels und digitale Systeme ermöglichen inzwischen eine umfassende Überwachung der mehr als 20 Kilometer langen Strecke. Bei Gefahrensituationen können die Nutzer der Strecke frühzeitig gewarnt werden. Auch die Grand-Prix-Strecke wurde technisch weiterentwickelt.

Ein wichtiges Projekt war der Neubau der Race Control, von der aus der Streckenbetrieb zentral überwacht und koordiniert wird. Die Infrastruktur muss dabei unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Neben internationalen Motorsportveranstaltungen gehören dazu auch Touristenfahrten, Trackdays sowie Test- und Entwicklungsfahrten der Automobil- und Zuliefererindustrie.2027 steht für den Nürburgring ein besonderes Jubiläum an: Die traditionsreiche Rennstrecke feiert dann ihr 100-jähriges Bestehen.

Mit den fortlaufenden Investitionen in Fahrbahn und technische Infrastruktur soll sichergestellt werden, dass der Kurs auch langfristig den Anforderungen des modernen Motorsports gerecht wird. Volvo Elbil : Das erste Elektroauto der Marke wird 50 Jahre altVW startet V2G im Dezember: Bidirektionale Wallbox von Elli kostet 1.995 EuroSeat Leon und Sportstourer : Kleine Euro-7-Modellpflege ergänzt neuen Mild-Hybrid