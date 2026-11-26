Nürnberg - Mehr Geld als jede andere Stadt in Bayern: Nürnberg kann für das kommende Jahr mit einer Rekordzuweisung aus München rechnen. So reagieren Oberbürgermeister und Kämmerer.

- Mehr Geld als jede andere Stadt in Bayern: Nürnberg kann für das kommende Jahr mit einer Rekordzuweisung aus München rechnen. So reagieren Oberbürgermeister und Kämmerer.

Nürnberg kann im kommenden Jahr mit deutlich mehr Geld aus München rechnen. Die Stadt erhält 2027 rund 354 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern. Das sind etwa 23 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Damit bekommt Nürnberg laut Ministerium erneut die höchste Einzelzuweisung aller bayerischen Kommunen..

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Dort hatte die Stadt nach langen Beratungen einen drastischen Sparkurs beschlossen, um ihre angespannte Finanzlage in den Griff zu bekommen. Oberbürgermeister Marcus König wertete die zusätzlichen Mittel als wichtige Unterstützung. Die Schlüsselzuweisungen seien ein zentraler Baustein für die Finanzierung kommunaler Aufgaben.