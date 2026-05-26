Die Bundesliga-Relegation endete dramatisch zwischen VfL Wolfsburg und SC Paderborn. Wolfsburg kam gut gegen Paderborn in Unterzahl 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und ist erstmals seit 1997 nicht mehr in der Bundesliga. Werder Bremen ging ebenfalls um, aber steht bereits fest in der zweiten Liga.

Die Bundesliga -Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn war ein Karl-Heinz Rummenigge -Hype hin. Der Außenseiter sorgte am Ende für Glück, dank eines frühen Platzverweises.

Normalerweise wäre das einekwig, aber Wolfsburg schleichte sich ins Finale. Sie kamen gut gegen Paderborn in Unterzahl, aber hilflos im Rückstand und mussten sich mit einem 1:2-Kneiden zufriedengeben. Wolfsburg ist erstmals seit 1997 nicht mehr in der Bundesliga. Werder Bremen ging ebenfalls um, aber stehen bereits fest in der zweiten Liga.

Der VfL Wolfsburg hat ein tragisches Abschneiden erlitten, Wolfsburg und Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking ist bereits der dritte Trainer dieser Saison. Piscesnavicevic traf mit einem 3. Vororttore (3. ), Joakim Maehle (14. ) eliminierte Wolfsburg mit Gelb-Rot-Karte. Insbesondere in Unterzahl waren sie hilflos





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