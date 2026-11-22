Fehlerhafte Uhr im DEL-Spiel: Nürnberg Ice Tigers verlieren Overtime-Sieg, da Videobeweis nicht synchron war. Ermittlungen gegen Augsburger Panther eingeleitet.

Die Spielphase zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panther n in der Deutschen Eishockey Liga endete mit einem umstrittenen Nachspiel, das die Wertung massiv beeinflusste. Beide Mannschaften hatten nach der regulären Spielzeit unentschieden mit vier Toren gestanden, woraufhin eine Verlängerung angesetzt wurde. Owen Headrick erzielte für Nürnberg kurz vor Ende der Overtime das entscheidende Fünftor zum Sieg, doch die Schiedsrichter André Schrader und Jan Hribik wiesen das Tor zurück, da sie glaubten, die Zeit sei bereits abgelaufen.

Ursache des Schiedsrichterfehlers

Der zentrale Auslöser für die Fehlentscheidung war ein technischer Defekt an der offiziellen Spieluhr der Spielstätte. Die Unparteiischen stellten bei ihrer Überprüfung der Szene fest, dass die verbleibende Zeit auf der Uhr null erreicht hatte, und folgerten daraus, dass der Puck die Torlinie nach Pfeifenton überquert hatte. Dies führte dazu, dass das Spiel nicht mit dem Sieg für Nürnberg endete, sondern in ein Penaltyschießen überging, welches die Augsburger Panther für sich entschieden. Der Endstand nach dem Penaltyschießen belief sich auf fünf zu vier zugunsten der Panther.

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Technischer Fehler beim Videobeweis

Einen Tag nach dem Spiel veröffentlichten die Verantwortlichen eine offizielle Mitteilung, die den Fehler im Detail aufklärte. Eine Nachuntersuchung ergab, dass die offizielle Spielzeit nicht mit dem Videobild synchronisiert war. Durch die Korrektur dieser Synchronisierung konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass der Puck von Owen Headrick die Torlinie tatsächlich noch vor Ablauf der Spielzeit in der Verlängerung überquert hatte. Der Videobeweis, auf den sich die Schiedsrichter stützten, wies eine zeitliche Verzerrung auf, die die korrekte Einordnung der Szene verhinderte.

Keine Schuld der Unparteiischen

Trotz der klaren technischen Fehlerlage wird den Schiedsrichtern keine persönliche Verantwortung zugeschrieben. In der Stellungnahme heißt es, dass den Unparteiischen zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung lediglich der zeitlich falsch synchronisierte Videobeweis zur Verfügung stand. Daher haben sie auf dieser Grundlage konsequenterweise auf kein Tor entschieden. Da sie auf Basis der ihnen vorliegenden, fehlerhaften Informationen gehandelt haben, ist keine Schuld an der Fehlentscheidung festzustellen. Die Entscheidung des Videobeweises basierte also auf einer technischen Täuschung, nicht auf menschlichem Versagen bei der Spielbeurteilung.

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Ermittlungen und Regelkonformität

Die Konsequenzen des Vorfalls sind komplex und betreffen sowohl die Sportler als auch die Organisation der Spielstätte. Den Nürnberg Ice Tigers wurde der Overtime-Sieg und der damit verbundene Punkt officially aberkannt, was als massive Ungerechtigkeit empfunden wird. Im Gegenzug erhalten die Augsburger Panther den Zusatzpunkt, obwohl dieser ihnen eigentlich nicht zusteht. Gegen die Verantwortlichen der Spielstätte der Augsburger Panther wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da diese für den ordnungsgemäßen Zustand der technischen Einrichtungen verantwortlich sind. Die Panther müssen sich nun mit den Vorwürfen auseinandersetzen, die durch den technischen Versagen entstanden sind.

Unmöglichkeit von Einsprüchen

Eine Wiederholung des Spiels oder eine Nachkorrektur der Tabellenwerte ist nach aktuellen Regelungen ausgeschlossen. Die DEL führt aus, dass die Entscheidung der Schiedsrichter gemäß Paragraph 78.1 des DEL/IIHF-Regelbuches endgültig ist. Laut der Spielordnung der PENNY DEL ist ein Protest gegen die Entscheidung nicht möglich. Diese starre Auslegung der Regeln führt dazu, dass die bittere Tatsache, dass ein klar erzieltes Tor aufgrund eines technischen Defekts nicht gezählt wurde, nicht rechtlich korrigiert werden kann. Die Nürnberger bleiben somit ohne den gebührenden Punkt, während die Panther von dem technischen Versagen profitieren, ohne dass eine Sanktionierung der Mannschaften erfolgt.