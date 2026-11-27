Das Team von Trainer Miroslav Klose unterliegt beim 1. FC Heidenheim.

Das Team von Trainer Miroslav Klose unterliegt beim 1. FC Heidenheim. Der 1. FC Nürnberg gerät in der 2.

Fußball-Bundesliga allmählich aus dem Tritt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose unterlag zum Auftakt des 13. Spieltags beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim mit 1:3 und kassierte die zweite Niederlage in Folge.

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Nürnberg könnte im Laufe des Wochenendes von einem Aufstiegsplatz rutschen. Patrick Mainka , Budu Siwsiwadse und Jan Schöppner trafen für den FCH. Nürnberg hatte zwischenzeitlich das 1:1 durch ein Eigentor von Marcel Costly erzielt. In Heidenheim war Nürnberg weitgehend spielbestimmend, leistete sich aber immer wieder Aussetzer in der Defensive.