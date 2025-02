Nürnberg plant umfangreiche Infrastruktur-Baustellen für 2025

Die Stadt Nürnberg plant für das Jahr 2025 zahlreiche Baumaßnahmen im Stadtgebiet, die sich auf diverse Bereiche wie Straßenbau, Fahrradinfrastruktur und Grünanlagen konzentrieren. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Sanierung der Altstadt und der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Jährlich finden im Stadtgebiet Nürnberg circa 13.000 bis 15.000 Baustellen statt, wobei etwa ein Drittel von dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum ( SÖR ) durchgeführt wird. Christian Vogel, Bürgermeister und Erster SÖR -Werkleiter, sowie Marco Daume, Technischer SÖR -Werkleiter, präsentierten auf einer Pressekonferenz am 12. Februar 2025 einen Ausblick auf die wichtigsten Baustellen des Jahres 2025.

Vogel betonte dabei: „Unser Ziel ist es immer, eine Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Das gilt für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen, bei Arbeiten für die Fahrradinfrastruktur und natürlich in den Grünanlagen. Wir minimieren die Einschränkungen zwar, wo es nur geht – aber Baulärm oder Verkehrsbeeinträchtigungen lassen sich nicht immer vermeiden.“ Trotz knapper Kassen in Nürnberg und weiterhin angespannter Personalsituation wird SÖR 2025 insgesamt rund 60 bis 70 Millionen Euro für Unterhalt und investive Maßnahmen zur Verbesserung der Nürnberger Infrastruktur ausgeben. Insgesamt betragen die Investitionen für die in diesem und den folgenden Jahren umgesetzten Maßnahmen etwa 270 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt liegt in der Altstadt: Der Obstmarkt wird umgestaltet, ebenso die Breite Gasse. Dies wird begleitet durch die Sanierung des Ludwigsplatzes und des Lorenzer Platzes. Weitere Maßnahmen im Umfeld folgen in den nächsten fünf Jahren – also bis 2030. Die einzelnen Maßnahmen sollen die Nürnberger Innenstadt für Besucher und Kunden wieder attraktiver machen. Zuletzt machte vor allem die Breite Gasse durch Negativschlagzeilen von sich reden, nachdem immer mehr Geschäfte die ehemals lebendige Einkaufsmeile verlassen hatten. Ein weiterer Fokus liegt auf Maßnahmen, die das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsmittel besonders fördern. Dazu gehören in der Bayreuther Straße die bereits laufenden Arbeiten, die SÖR gemeinsam mit dem städtischen Versorger N-Ergie, dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) und der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg durchführt, ebenso wie ein barrierefreier Ausbau von Haltestellen in der Sulzbacher Straße und der Beginn von Vorarbeiten für den Lückenschluss der Straßenbahn in der Minervastraße. Im Thumenberger Weg beginnen 2025 die Arbeiten rund um einen Brücken-Neubau der Deutschen Bahn AG; auch hier sind neben SÖR die N-Ergie und SUN beteiligt. Laut Homepage der Stadt sollen die Arbeiten voraussichtlich bis zum 31. August 2025 dauern. Die Arbeiten im Projekt Hafenbrücken gehen sichtbar weiter: SÖR errichtet unter anderem die dritte Behelfsbrücke an der Achse Hafenstraße, sodass die Behelfsumfahrung angeschlossen und voraussichtlich ab Frühjahr 2026 genutzt werden kann. Im Süden Nürnbergs beginnt Ende März planmäßig der Ersatzneubau der Rennmühlbrücke mit einer Sperrung der Rennmühlstraße; der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Marco Daume betont: „Bei länger andauernden Baumaßnahmen sind auch längerfristige Sperrungen oft nicht zu vermeiden“. Maßnahmen an vielbefahrenen Hauptverkehrsstraßen lege man daher möglichst auf die Ferienzeiten, da hier erfahrungsgemäß weniger Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs seien. Anstehende Arbeiten rund um den Rathenauplatz, in der Sulzbacher Straße und an den Steubenbrücken erfolgen deshalb zum Großteil in den Pfingst- und Sommerferien. Dazu kommen zahlreiche Fahrbahnsanierungen im gesamten Stadtgebiet. In Fischbach und Altenfurt können die Arbeiten weitergehen, die aufgrund von Personalmangel ins Stocken geraten waren. SÖR plant nun eine schnelle Umsetzung von mehreren Sanierungsmaßnahmen pro Jahr, damit vor Ort eine Verbesserung spürbar wird: Den Anfang machen die Fischbacher Hauptstraße, die Von-Soden-Straße und die Raudtener Straße. Fahrbahnsanierungen beinhalten meist auch Verbesserungen für den Radverkehr. Außerdem plant SÖR die Umgestaltung mehrerer Straßen zu Fahrradstraßen. Dazu gehören ein Lückenschluss in der Strauchstraße und am Harsdörfferplatz, die Sperberstraße und die Kleestraße. Bei der Umsetzung der Fahrradstraße Nordstadt vom Maxtorgraben bis zum Nordring mussten die Bauabschnitte noch einmal geändert werden, da unter anderem eine zusätzliche Fernwärmeleitung in der Friedrichstraße verlegt wurde. Jetzt wird noch bis Ende Juni 2025 der Quartiersplatz Kleinreuther Weg so neugestaltet, dass er nicht nur vom Fuß- und Radverkehr gut passiert werden kann, sondern künftig auch ein attraktiver Aufenthaltsort für Anliegerinnen und Anlieger ist. Dazu kommen die weitere Sanierung und LED-Umrüstung von Lichtsignalanlagen sowie Projekte in Grünanlagen





