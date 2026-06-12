Nürnberg verliert Kapitän Gruber an Mainz - und holt griechisches Talent Kalogeropoulos

Der 1. FC Nürnberg muss seinen Kapitän Fabio Gruber ziehen lassen, der für über drei Millionen Euro zu Mainz 05 wechselt. Als sofortigen Ersatz präsentiert der Club den griechischen U21-Kapitän Alexios Kalogeropoulos ablösefrei von Olympiakos Piräus.

Der 1. FC Nürnberg erlebt einen wichtigen Wechsel auf dem Transfer markt: Kapitän Fabio Gruber verlässt den Club und wechselt zum Bundesligisten Mainz 05 . Nach Informationen der BILD erhält Gruber in Mainz einen Vierjahresvertrag.

Die Ablösesumme beträgt mehr als drei Millionen Euro, hinzu kommen leistungsabhängige Boni. Der 23-jährige Innenverteidiger war im Winter 2025 vom Drittligisten SC Verl an den Valznerweiher gekommen und entwickelte sich binnen eineinhalb Jahren zu einem Führungsspieler. Nach dem Abgang des bisherigen Abwehrchefs Robin Knoche (wechselte zu Arminia Bielefeld) wurde Gruber zum Kapitän ernannt.

Zudem schaffte er es aufgrund seiner peruanischen Wurzeln (seine Mutter stammt aus Peru) in die peruanische Nationalmannschaft. Sein Aufstieg unterstreicht die erfolgreiche Talentförderung des FCN, der Spieler gezielt entwickelt und an höhere Ligen vermittelt. Der Abgang schmerzt den Club sowohl menschlich als auch sportlich, wie Sportvorstand Joti Chatzialexiou betont, aber er ist auch ein Erfolgsnachweis für die Vereinsarbeit. Doch der FCN hat bereits gehandelt und präsentiert mit Alexios Kalogeropoulos einen vielversprechenden Ersatz.

Der 21-jährige Grieche kommt ablösefrei von Olympiakos Piräus, wo sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war. Kalogeropoulos ist Kapitän der griechischen U21-Nationalmannschaft und gilt als Innenverteidiger mit großem Potenzial. In der vergangenen Saison kam er für Olympiakos zwar nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen, aber seine physischen Attribute überzeugen: Mit 1,87 Metern Größe, Kopfballstärke und Zweikampfhärte bringt er ideale Voraussetzungen für die 2. Bundesliga mit.

Sein Marktwert wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Chatzialexiou erklärt: 'Wir haben Alexis schon etwas länger beobachtet. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Innenverteidiger, der uns durch seine Kopfball- und Zweikampfstärke sowie seine Ruhe am Ball überzeugt hat.

' Kalogeropoulos ist nach Fynn Otto (SC Verl), Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg) und Giannis Masouras (Omonia Nikosia) der vierte Neuzugang für die kommende Saison. Der FCN zeigt damit Kontinuität in der Kaderplanung und setzt auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Die Personalrochade in der Defensive ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Clubs.

Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Saison will Nürnberg sich in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga etablieren. Der Verkauf von Gruber bringt nicht nur finanzielle Mittel, sondern schafft auch Platz für neue Entwicklungen. Kalogeropoulos soll nicht als direkter Ersatz, sondern als langfristiges Projekt aufgebaut werden.

Seine Integration in die Mannschaft wird von Trainer Miroslav Klose begleitet, der für seine Arbeit mit jungen Spielern bekannt ist. Der Grieche hat bereits am Trainingsauftakt teilgenommen und hinterließ einen positiven Eindruck. Die Fans hoffen, dass er schnell an die Leistungen von Gruber anknüpfen kann. Neben der Defensive arbeitet der FCN weiter an Verstärkungen für das Mittelfeld und den Angriff.

Die Transfers von Otto, Ghrieb und Masouras deuten auf eine offensive Ausrichtung hin, während mit Kalogeropoulos die Abwehr stabilisiert wird. Die kommende Saison verspricht spannend zu werden, denn der Club hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Die Führungsrolle muss nun neu verteilt werden: Nach dem Abgang des Kapitäns wird entweder ein anderer erfahrener Spieler das Amt übernehmen oder Kalogeropoulos könnte mit seiner Kapitänserfahrung aus der U21 in diese Rolle hineinwachsen. Die Entscheidung darüber wird in den kommenden Wochen fallen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1. FC Nürnberg Fabio Gruber Transfer Mainz 05 Alexios Kalogeropoulos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sea-Watch-Kapitän über Ermittlungen: „Sie interessierten sich für mich, nicht für die Schüsse“Nach einem Angriff durch die libysche Küstenwache rechnet Sea-Watch-Kapitän Anne van Dam mit Unterstützung durch Italien. Stattdessen wird gegen ihn ermittelt.

Read more »

1. FC Nürnberg verliert Abwehrboss - Ersatz aus GriechenlandFabio Gruber wird innerhalb kurzer Zeit beim 1. FC Nürnberg zum Abwehrchef und Kapitän. Nun wechselt er in die Bundesliga. Ersatz haben die Nürnberger schon.

Read more »

Abwehrspieler Fabio Gruber kommt zu Mainz 05Mainz bastelt weiter am Kader für die neue Saison. In Fabio Gruber kommt ein junger, aber dennoch erfahrener Innenverteidiger nach Rheinhessen.

Read more »

Schmerzhafter Abgang beim FCN: Kapitän geht von Bord - Ersatz für die Abwehr bereits verpflichtetFabio Gruber wechselt in die Bundesliga, dafür hat der 1. FC Nürnberg bereits einen Ersatz verpflichtet: Ein talentierter Innenverteidiger aus Griechenland soll die Lücke schließen, die der Kapitän hinterlässt.

Read more »