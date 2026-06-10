Nürnberger Delegation und Trainer Miroslav Klose in China: Große Medienresonanz und Kooperationspläne

Eine um Nürnbergs OB Marcus König und Trainer Miroslav Klose zusammengesetzte Delegation besuchte die chinesische Partnerstadt Shenzhen. Das TV-Interview mit Klose erreichte über 37 Millionen chinesische Zuschauer. Auf dem Programm standen Stadttreffen, Firmenbesuche bei Huawei und Besichtigungen von Nachwuchsförderstrukturen. Klose bekräftigte das Interesse an Kooperationen und möglichen chinesischen Spielern für den 1. FC Nürnberg.

Die Delegation um Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König reiste Ende Mai bis Anfang Juni in die chinesische Partnerstadt Shenzhen . Begleitet wurde die fünftägige Reise von Trainer Miroslav Klose , dessen Popularität in Asien ungebrochen scheint.

Ein gemeinsames TV-Interview mit Klose und Club-Marketingvorstand Niels Rossow verfolgten laut Berichten über 37 Millionen Chinesen. Im Programm der fränkischen Reisegruppe standen neben Treffen mit Vertretern der Städte Shenzhen und Chengdu auch Firmenbesuche, unter anderem beim Smartphone-Hersteller Huawei.

Zudem besichtigten sie Einrichtungen zur Jugendförderung im Fußball und das Shenzhen Bay Sports Center. Klose äußerte die Hoffnung auf zukünftige Kooperationen in China, möglicherweise mit dem Ziel, chinesische Spieler für den 1. FC Nürnberg zu gewinnen





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