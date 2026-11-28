Rheinland-Pfalz plant, Nutrias aufgrund wachsender Bestände und Schäden an Deichen und Schilfgürteln künftig ganzjährig zu jagen. Die invasive Art soll ins Landesjagdrecht aufgenommen werden.

Nutria s unterhöhlen Deiche und schädigen Schilfgürtel – in Rheinland-Pfalz steigen die Bestände. Welche Konsequenzen das Land nun ziehen will. Mainz - Nutria s sollen zum Eindämmen der stetig wachsenden Bestände in Rheinland-Pfalz künftig ganzjährig gejagt werden können.

Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Tiere könnten Schäden in der Landwirtschaft sowie an Deichanlagen verursachen, berichtete das Landwirtschaftsministerium in Mainz. Als ökosystemfremde Wildart soll die Nutria mit dem neuen Landesjagdrecht im nächsten Frühjahr in das Jagdrecht aufgenommen werden. Die Tiere seien in Rheinland-Pfalz weit verbreitet. Die Schwerpunkte der Verbreitung lägen entlang von Gewässern, insbesondere an Nahe, Mosel und Lahn, teilte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion mit.

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Nutrias vernichteten Schilfgürtel und setzten damit zahlreichen Vogel-, Fisch- und Amphibienarten zu, erklärte der Jagdverband. Die Tiere unterhöhlten außerdem Deichanlagen und gefährdeten so den Hochwasserschutz. Die Zahl der in diesem Jahr bislang erlegten Tiere bezifferte das Landwirtschaftsministerium auf 883. Damit wird der Wert aus dem Vorjahr mit 865 getöteten Nutrias bereits übertroffen.