Nvidia-Aktie fällt unter 200-Dollar-Marke nach Rekordhoch

Die Nvidia-Aktie korrigiert nach dem Oktober-Hoch von 243,37 USD deutlich. Analysten prüfen technische Stützen bei 200 USD vor dem Quartalsbericht am 17. November.

Nvidia verzeichnet einen signifikanten Rückschlag in der Entwicklung seines Aktienkurs es, nachdem das Unternehmen im Oktober mit einem Rekordhoch von 243,37 US-Dollar gipfelte. Seit diesem Tiefpunkt Anfang Oktober befindet sich der Titel in einer deutlich spürbaren Korrekturphase, die aktuell neue Unterstützungszonen unter dem psychologisch wichtigen 200-Dollar-Level erreicht hat. Dieser Abwärtstrend zeigt sich besonders durch das Brechen zentraler technischer Indikator-Linien, was auf starken Verkaufdruck im Markt hindeutet.

Technische Korrektur bricht Support-Levels

Der Kursverlauf der Nvidia-Aktie ist von einer destabilisierten Struktur geprägt, die sich in den letzten Handelstagen dramatisch verschlechtert hat. Nach einer vorübergehenden Stabilisierung in der Unterstützungszone um 212,50 US-Dollars riss der Kurs am vergangenen Freitag eine wichtige Kurslücke und fiel unter diesen kritischen Wert. Dieses Ereignis markierte den endgültigen Ausbruch unter den 200er-Ermittelten Gleitenden Durchschnitt (200er-EMA), was traditionell als starkes bullisches Signal gilt. Zugleich wurde die Ichimoku-Wolke, ein weiterer wichtiger technischer Indikator für Trendstärke und -richtung, nach unten durchbrochen. Am Montag scheiterte ein erster Versuch der Erholung bei 209,98 US-Dollars, woraufhin die Aktie mit einem Verlust von 1,26 Prozent bei einem Schlusskurs von 202,06 US-Dollar notierte. Der Relative Strength Index (RSI) nähert sich mit einem Wert von 33 der als überverkauft geltenden Zone an, während der kurzfristige 10er-EMA unter dem längerfristigen 50er-EMA liegt, was eine negative technische Konfiguration bestätigt.

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Ausblick bei Widerständen und Support-Levels

Für die weitere Preisentwicklung der Nvidia-Aktie sind die aktuellen Tiefststände und potenzielle Widerstandszonen entscheidend. Solange das Freitagstief bei 200,92 US-Dollars als haltbar betrachtet wird, besteht theoretisch die Möglichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung. In diesem Szenario würden technische Traders auf die 200er-EMA-Marke bei 205,57 US-Dollar sowie auf den 10er-EMA bei 212,32 US-Dollar reagieren. Dieser Bereich, der früher als Unterstützung fungierte, hat sich nun in einen starken Widerstand verwandelt, der den weiteren Aufwärtstrend temporär bremsen könnte. Sollte der Kurs jedoch die psychologische Grenze von 200 US-Dollar nachhaltig unterschreiten, rücken tiefere historische Niveaus in den Fokus der Marktteilnehmer. Konkret wären dann die Marke von 193,00 US-Dollar sowie die Sommertiefs bei 191,22 US-Dollar und 190,01 US-Dollar die nächsten relevanten Stützzonen, an denen Käufer eventuell wieder auf den Plan treten könnten.

Saisonale Muster vor Quartalszahlen

Die kommenden Tage für Nvidia sind von zwei wichtigen Ereignissen geprägt, die den Kurs stark beeinflussen können. Saisonal betrachtet ist der Monatsanfang historisch betrachtet günstig für den Aktienkurs des Halbleiterkonzerns. Daten der vergangenen zehn Jahre zeigen, dass die Nvidia-Aktie in den ersten zehn Tagen eines Monats im Durchschnitt um 1,75 Prozent zulegte. Dieses saisonale Muster könnte aktuellen Verkäufdruck mildern, wenn sich die technischen Bedingungen stabilisieren. Der wichtigste fundamentale Termin steht jedoch am 17. November an. An diesem Datum legt der Konzern seine offiziellen Quartalszahlen vor, die als Maßstab für die zukünftige Entwicklung und die Bewertung des Unternehmens dienen. Diese Ziffern werden wahrscheinlich die Unsicherheit an den Märkten klären oder vertiefen, abhängig davon, wie sie die Erwartungen der Analysten und Investiten erfüllen.

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