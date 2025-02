Nvidia-Aktie unter Druck durch chinesischen KI-Konkurrenten

Der Erfolg des KI-Unternehmens DeepSeek wirft Fragen an die technologische Abhängigkeit Chinas von westlicher Hardware und die Effektivität von Exportkontrollen für Hochleistungschips auf.

Nvidia 's Aktie geriet kürzlich unter starken Druck durch den überraschenden Erfolg des chinesischen KI-Unternehmens DeepSeek. Der asiatische Konkurrent demonstrierte, dass leistungsstarke KI-Modelle auch ohne Zugang zu modernster Hardware entwickelt werden können. Diese Erkenntnis erschütterte die Technologie märkte und führte zu einem massiven Kursverlust bei Nvidia .

Die Nachricht traf den Markt besonders hart, da sie die Effektivität der US-Exportkontrollen für Hochleistungschips in Frage stellte und gleichzeitig Zweifel an der technologischen Abhängigkeit Chinas von westlicher Hardware aufkommen ließ. Trotz des kurzfristigen Kurseinbruchs bleiben Analysten für die langfristige Entwicklung von Nvidia optimistisch. Die fundamentalen Wachstumstreiber im KI-Sektor seien weiterhin intakt, und die Nachfrage nach Rechenzentren-Infrastruktur steige kontinuierlich. Auch das kürzlich angekündigte Stargate-Projekt, bei dem Nvidia eine Schlüsselrolle spielt, unterstreicht die zentrale Position des Unternehmens im KI-Markt. Die geplanten Investitionen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar in neue Infrastruktur für künstliche Intelligenz dürften die Nachfrage nach Nvidia-Chips weiter ankurbeln.Die jüngsten Zahlen von Nvidia sprechen eine deutliche Sprache: Es besteht dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Februar erfahren Sie, was jetzt zu tun ist.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nvidia KI Deepseek China Exportkontrolle Aktie Markt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EU-Automarkt 2024: ACEA-Absatzzahlen bringen VW-Aktie, BMW-Aktie und Mercedes-Aktie unter DruckDie Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr leicht zugelegt.

Weiterlesen »

Kurssturz an NYSE und NASDAQ: D-Wave Quantum-Aktie, IonQ-Aktie und Rigetti-Aktie erneut tiefrotZum Wochenstart stehen Quantencomputeraktien erneut im Anlegerfokus und erleben nach einer Achterbahnfahrt in der vergangenen Woche einen erneuten Ausverkauf.

Weiterlesen »

Orsted im Krisenmodus: Abschreibungen drücken Orsted-Aktie, Nordex-Aktie, RWE-Aktie &v Co. ins MinusMilliardenschwere Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA könnten am Dienstag auf die Kurse der europäischen Windenergiebranche drücken.

Weiterlesen »

VW-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: US-Zölle belasten Auto-AktienEin drohender Handelskrieg der USA mit wichtigen Handelspartnern sorgt zum Wochenstart für Kursverluste bei Auto- und Lkw-Aktien.

Weiterlesen »

Trump gegen NVIDIA? Neue Zölle verschärfen die Krise für US-Chipriesen wie NVIDIA-Aktie, AMD-Aktie und Broadcom-Aktie an der NASDAQIn einem rotem Gesamtmarkt fallen zum Wochenstart insbesondere deutliche Kursverluste bei Halbleitertiteln ins Auge.

Weiterlesen »

Europäische Börsen unter Druck: KI-Riesen KI-Aktien unter DruckDie europäischen Börsen stehen am Montag unter Abgabedruck, insbesondere die Technologiewerte. Die Fortschritte des chinesischen KI-Startups Deepseek und die damit verbundenen Fragen zur Rechenleistung für KI-Systeme belasten den Markt. Gleichzeitig gibt es positive Nachrichten für Ryanair und Universal Music Group nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

Weiterlesen »