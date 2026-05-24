NVIDIA-Boom: KI-Wertschöpfungskette - Rechenzentren, Infrastruktur und Energie

NVIDIA hat mit Rekordumsätzen im ersten Quartal 2023 den KI-Boom eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch wer profitiert wirklich vom Megatrend? Wir analysieren die drei wichtigsten Sektoren: Rechenzentrum, Infrastruktur und Energie.

Mit Rekordumsätzen von 81,6 Milliarden USD im ersten Quartal hat NVIDIA am 20. Mai eindrucksvoll bewiesen, dass der KI-Boom intakt ist und die Märkte fest im Griff hat.

Aber muss man zwingend NVIDIA, AMD oder Broadcom kaufen, um vom Megatrend zu profitieren – oder gibt es aus drei Sektoren an: Rechenzentrum, Infrastruktur und Energie. Du erfährst, welche Werte den KI-Boom tatsächlich befeuern, wo die Risiken liegen und wie du echte Profiteure von Trittbrettfahrern unterscheidest. Wenn von KI-Aktien die Rede ist, denken die meisten Anleger zuerst an NVIDIA, AMD oder Broadcom. Das ist verständlich, aber unvollständig.

Allein die geplanten Investitionen der großen US-Hyperscaler in Rechenzentren und KI-Infrastruktur werden für 2026 auf 700 bis 725 Milliarden USD geschätzt. Doch nur ein Teil dieser Kapitalflut landet bei den Chip-Herstellern. Der Rest fließt in ein ganzes Ökosystem aus Stromerzeugung, Stromnetzen, Backup-Systemen, Kühltechnologie und Bauleistungen. Wer ein neues Rechenzentrum für KI-Workloads errichtet, braucht physisch erstmal Beton, Stahl, Kabel und Klimatechnik, bevor der erste Chip eingeschoben wird.

Hochtief baut die Hallen, Caterpillar liefert Backup-Generatoren, Vertiv stellt Kühl- und Stromverteilungslösungen bereit. Sobald die Halle steht, muss sie ans Netz, und genau hier kommen Energieversorger wie NextEra ins Spiel, während GE Vernova die Gasturbinen für die Stromerzeugung liefert. Wer die KI-Wertschöpfungskette ehrlich nachzeichnet, kommt also nicht nur bei den Halbleitern raus, sondern bei drei klar abgrenzbaren Sektoren – Rechenzentrum-Aktien, Infrastruktur-Aktien und Energie-Aktien. Genau diese drei Cluster schauen wir uns in dieser Topstory an.

Sechs Aktien, drei aus dem Rechenzentrum- und Infrastrukturbereich, ergänzt um zwei US-Energieversorger und einen DAX-Wert, der über seine US-Tochter zum heimlichen KI-Profiteur geworden ist





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