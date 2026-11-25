US-Präsident Trump schließt Ermittlungen gegen Nvidia-CEO Jensen Huang aus, betont seine Unbedenklichkeit für die Sicherheit. Parallel plant die Regierung eventuell eine Staatsbeteiligung am Chipkonzern ähnlich wie bei Intel.

US-Präsident Donald Trump hat die Sorge um die nationale Sicherheit von Nvidia -CEO Jensen Huang ausgeräumt und angekündigt, dass es keine Ermittlungen gegen den Chip-Konzern geben wird. Trump bestätigte in einem Interview mit der New York Post, dass Huang kein Risiko darstelle und eine Begnadigung im Falle einer Verurteilung zwar theoretisch möglich, aber nicht notwendig sei. Diese klargestellte Position kommt trotz anhaltender politischer Spannungen und Forderungen nach Transparenz im US-Kongress.

Aussetzung von Ermittlungen und Sicherheitsbedenken

Die jüngsten Unklarheiten um die Führungsspitze von Nvidia basierten auf Medienberichten, die Kontakte zu chinesischen Sicherheitsbehörden nahelegten. Bei einer der betroffenen Frauen, die als Managerin eines Nvidia-Kunden arbeitete, hatten US-Sicherheitsbehörden Hinweise auf Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst gefunden. Die zweite Person war demnach eine Top-Managerin, die direkt Jensen Huang unterstellt war.

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Zudem wurden interne Fragen aufgeworfen, ob das Management von Nvidia über Chip-Lieferungen nach China gewusst haben könnte, die bewusst US-Exportverbote umgingen. Trotz dieser ernsten Vorwürfe sorgte Trump dafür, dass Huang elf Tage nach seinem vorübergehenden Rücktritt wieder in sein Amt als Chef des Unternehmens berufen wurde. Diese schnelle Wiedereinsetzung unterstrich die klare Haltung des US-Präsidenten gegenüber dem Technologiegiganten.

Politische Reaktionen und Kongress-Kritik

Während die Exekutive die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet, zeigen sich in der Legislative keine Anzeichen von Nachsicht. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im US-Kongress geben sich mit der Begründung der Regierung nicht zufrieden und bestehen auf unabhängigen Untersuchungen zu Jensen Huang und den Geschäftspraktiken von Nvidia. Die Kritik konzentriert sich dabei auf die Transparenz der Lieferketten und die Einhaltung internationaler Handelsrichtlinien.

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Kommende Woche ist es soweit: Jensen Huang soll sich unter anderem im Bankenausschuss des US-Senats zu den Vorwürfen und seiner Rolle als CEO verantworten. In diesem Zusammenhang empfahl Trump dem Chip-CEO im Interview mit der New York Post eindringlich, dabei die Wahrheit zu sagen. Diese Warnung unterstreicht die politische Sensibilität des Themas und die Erwartungen an eine offene Glaubwürdigkeit vor dem Parlament.

Geplante Staatsbeteiligung und Intel-Vorbild

Parallel zu den sicherheitspolitischen Fragen entwickelte Trump weitere Gedanken zur staatlichen Einflussnahme in der Halbleiterindustrie. Der US-Präsident erklärte, er habe intensiv darüber nachgedacht, ob die US-Regierung eine direkte Beteiligung am Unternehmen Nvidia übernehmen könnte. Dabei betonte er, dass der Zeitpunkt für eine solche Aktion wahrscheinlich noch nicht verpasst sei und eine Intervention im aktuellen Marktumfeld durchaus realistisch erscheine.

Diese Überlegung knüpft an frühere Maßnahmen der Trump-Administration an, die bereits die finanzielle und strukturelle Einbindung anderer Chip-Hersteller geprägt haben. Trump hatte zuvor dafür gesorgt, dass der US-Staat einen Anteil von zehn Prozent am Konkurrenten Intel erhielt. Diese Beteiligung wurde als Gegenleistung für zuvor gewährte Milliarden-Subventionen zum Bau neuer Chipfabriken auf US-Boden ausgehandelt, um die lokale Produktionskapazität zu stärken und von internationalen Lieferketten unabhängiger zu werden.

Auswirkungen auf die Halbleiter-Strategie der USA

Die Diskussionen um Nvidia, Intel und die mögliche staatliche Beteiligung markieren einen tiefgreifenden Wandel in der US-Wirtschaftspolitik. Die Halbleiterindustrie gilt als strategisch kritisch für die künftige technologische Führung und nationale Sicherheit der USA. Durch die Kombination aus entfallenden Ermittlungen gegen Nvidia und der potenziellen Übernahme von Anteilen setzt die Regierung klare Signale für eine aktive Steuerung des Marktes.

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Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Anhörung im Senatsausschuss auf die Wahrnehmung von Nvidia auswirken wird. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die Androhung einer Staatsbeteiligung tatsächlich in konkrete Verhandlungen münden wird. Für Jensen Huang und sein Unternehmen bedeutet dies weiterhin eine Phase intensiver politischer Aufmerksamkeit, in der wirtschaftliche Erfolge und sicherheitspolitische Compliance eng miteinander verwoben sind.