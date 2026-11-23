Jensen Huang ist wieder als Chef von Nvidia tätig. Die Aktion legte nach der Rückkehr im Santa Clara Hauptquartier um rund 17 Prozent zu und erreichte Zeitweise 146 Dollar.

Der ehemalige und jetzige Vorstandsvorsitzende Jensen Huang hat am Freitag seinen überraschenden Neuantritt bei Nvidia im Hauptsitz in Santa Clara gefeiert. Dutzende Mitarbeiter des Chipkonzern s klatschten Beifall und riefen seinen Namen, als er das Bürogebäude betrat. Huang, der seine charakteristische schwarze Lederjacke trug, dankte den Angestellten explizit für die angebotenen zweiten Chancen und versprach, als Führungskraft in dieser neuen Phase erfolgreicher zu sein.

Kursanstieg und Marktreaktion nach Ankündigung

Der Aktienmarkt reagierte unmittelbar und heftig auf die Nachrichten um die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Bis kurz nach 15 Uhr pendelte der Kurs des Unternehmens stabil in der Nähe von 124 Dollar pro Aktie. Dieser relativ ruhige Handel veränderte sich dann schlagartig in den darauffolgenden Minuten.

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Kurz nach 15 Uhr startete ein plötzlicher und starker Aufwärtstrend auf der Börse. Der Aktienkurs sprang zeitweise auf Werte von mehr als 146 Dollar. Dieser Anstieg entspricht einem Plus von rund 17 Prozent innerhalb kürzester Zeit und markiert einen signifikanten Wendepunkt im Handelsverlauf des Tages.

Feierlichkeiten im Santa Clara Hauptquartier

Die visuelle Dokumentation dieser Ereignisse wurde durch einen Wirtschaftssender bereitgestellt. Auf einem Video, das von CNBC übertragen wurde, ist deutlich zu erkennen, wie sich die Begeisterung der Belegschaft äußert. Mehr als hundert Mitarbeiter feierten den neuen Chef an verschiedenen Stockwerken des Hauptquartiers.

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Huang selbst bedankte sich öffentlich für die Unterstützung des Teams. Sein Fokus lag auf der Korrektur früherer Führungsfehler und dem Versprechen, die Unternehmenskultur und die strategische Ausrichtung unter seiner aktuellen Leitung positiver zu gestalten. Die direkte Interaktion mit der Belegschaft unterstrich den persönlichen Charakter dieses Übergangs.

Strategische Bedeutung für Nvidia und Technologiebranche

Die Rückkehr von Jensen Huang ist für Nvidia von zentraler strategischer Bedeutung. Als einer der führenden Hersteller von Halbleitern für künstliche Intelligenz und Grafikprozessoren steht das Unternehmen unter großem Beobachterdruck. Die klare Kommunikation nach innen und die demonstrative Unterstützung durch die Mitarbeiter sollen Stabilität signalisieren.

Die Reaktion der Anleger zeigt, wie empfindlich der Markt auf Führungwechsel in Schlüsselunternehmen der Technologiebranche reagiert. Der Kursanstieg auf über 146 Dollar pro Aktie reflektiert das Vertrauen der Investoren in die langfristige Vision von Huang. Analysten verfolgen die weiteren Entwicklungen im Santa Clara Hauptsitz genau.