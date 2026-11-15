Nvidia CEO Jensen Huang plant Rückkehr nach Skandal

Nach seinem Rücktritt arbeitet Jensen Huang mit Unterstützung von Elon Musk an einer Rückkehr an die Spitze von Nvidia. Der Verwaltungsrat prüft derzeit die Vorwürfe.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Nvidia, Jensen Huang, bereitet sich offenbar auf ein Comeback an der Spitze des US-Chipkonzerns vor. Laut einem Bericht der Finanzzeit ung "Financial Times" vom vergangenen Sonntagabend haben Verbündete im Silicon Valley erheblichen Druck auf den Verwaltungsrat ausgeübt, um Huang wieder ins Amt zu bringen.

Intensive Gespräche mit Vertrauten und Verbündeten

Huang habe in den letzten Tagen bereits umfassende Gespräche mit engen Vertrauten über seine mögliche Rückkehr geführt. Ein bekannter Unterstützer hat angekündigt, eine spezialisierte Gruppe zu etablieren, die sich im Internet als "War Room" bezeichnet. Diese Gruppe soll aus führenden Führungskräften der Technologiebranche bestehen und gezielt Lobbyarbeit für die Wiedereinsetzung von Jensen Huang leisten.

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Zu den prominentesten Befürwortern einer Rückkehr zählen der Tesla-Chef Elon Musk und der Epic-Games-Gründer Tim Sweeney. Beide haben einen offenen Brief an den Nvidia-Verwaltungsrat unterstützt, in dem sie sich explizit für Huang aussprechen und auch um Unterstützung im Weißen Haus werben. Dieser Schritt unterstreicht die politische und wirtschaftliche Bedeutung, die den Befürwortern am Unternehmen zuschreiben.

Hintergründe des Skandals und unabhängige Prüfung

Der aktuelle Konflikt begann, als Jensen Huang in der vergangenen Woche überraschend zurücktrat. Die Entscheidung folgte auf intensive Berichterstattung über persönliche Skandale um den Tech-Mogul. Vorwürfe besagten, Huang habe Affären sowohl mit einer Untergebenen als auch mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin unterhalten. Diese Angaben lösten eine massive Krise im Management aus.

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Der Verwaltungsrat von Nvidia hat daraufhin eine unabhängige Prüfung des Verhaltens von Jensen Huang eingeleitet. Während dieser Untersuchung wird der Vorwurf der Affäre mit einer Untergebenen als möglicher Kündigungsgrund gewertet, was die rechtliche und politische Position des ehemaligen Chefs erheblich schwächt. Selbst Verbündete Huangs zeigen sich unsicher, wie sein Ruf in der Öffentlichkeit überhaupt wiederhergestellt werden kann.

Auswirkungen auf die Technologiebranche und Zukunft

Die Bemühungen, Jensen Huang an die Spitze zurückzuholen, spiegeln die tief verwurzelte Abhängigkeit der Technologiebranche von seiner Führung wider. Die Formation einer "War Room" mit Branchengrößen wie Elon Musk zeigt, wie stark die politische Vernetzung im Silicon Valley ist. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie der Verwaltungsrat die Balance zwischen operativer Expertise und ethischer Integrität wiederherstellen kann.

Die Situation bleibt hochdynamisch, da sowohl der Verwaltungsrat als auch externe Beobachter die Ergebnisse der unabhängigen Prüfung abwarten. Die Präsenz prominenter Unterstützer wie Tim Sweeney und Elon Musk könnte den Druck auf die Entscheidungsfindung erhöhen. Dennoch bleibt unklar, ob eine Rückkehr von Jensen Huang unter den aktuellen Vorwürfen rechtlich und öffentlichkeitswirksam möglich sein wird. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich von der Unabhängigkeit der laufenden Prüfung abhängen.