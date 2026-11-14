Nvidia-CEO Jensen Huang: Spekulationen um teuerste Scheidung der Welt

Jensen Huang soll Affären haben. Bei einer Scheidung könnte seine Frau Lori bis zu 70 Milliarden Dollar erhalten. Das würde die Geschichte der höchstgelegenen Trennungen neu schreiben.

Die Nachrichten über den Nvidia -Chef Jensen Huang und seine Ehefrau Lori Huang haben sich im November 2026 zu einer globalen Sensation entwickelt, die weit über die Tech-Branche hinausreicht. Während Jensen Huang offiziell zum Staatsbankett von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump für Chinas Staatschef Xi Jinping und dessen Frau Peng Liyuan nach Washington reist, häufen sich die Berichte über persönliche turbulente Ereignisse im Hintergrund. Ein Superlativ jagt den nächsten: Medien berichten, dass eine potenzielle Scheidung zwischen dem 63-jährigen milliardenschweren Unternehmer und seiner 65-jährigen Frau die teuerste der Weltgeschichte werden könnte.

Hintergründe der Affäre und internen Geständnis

Die Wurzeln dieser Krise reichen tief in die jüngste Vergangenheit. Am 8. November 2026 gestand Jensen Huang in einem internen Schreiben eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin ein. Dieses Geständnis hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien massiv auf die private Sphäre des Chip-Milliardärs gelenkt. Vorwürfe mehrerer weiterer Sexaffären werden ihm nachgesagt, was dazu geführt hat, dass auch Lori Huang plötzlich in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerät.

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Die Frage, die nun im Raum steht, ist nicht nur emotional, sondern finanziell von enormer Tragweite. Lori Huang könnte im Falle einer Trennung astronomische Summen erhalten, die das historische Maßstab für Vermögensaufteilungen sprengen würden. Die Medienlandschaft diskutiert intensiv darüber, ob die betrogene Ehefrau tatsächlich das Scheidungsverfahren einleitet und welche finanziellen Konsequenzen dies für das Unternehmen Nvidia haben wird.

Rechtliche Lage und Vermögensteilung in Kalifornien

Jensen Huang und Lori Huang sind seit 41 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich als Elektrotechnik-Studenten an der Oregon State University kennen und hat zwei erwachsene Kinder, die ebenfalls bei Nvidia arbeiten. Die Familie lebt in Kalifornien, was entscheidend für die rechtliche Bewertung ist. Dort gilt die Regel, dass gemeinschaftliches Ehevermögen grundsätzlich zur Hälfte geteilt wird, sofern keine abweichenden Vereinbarungen bestehen.

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Das Ausmaß der potenziellen Zahlung ist schwer vorstellbar. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Jensen Huang trotz eines jüngsten Absturzes seiner Aktienwerte diese Woche noch 143 Milliarden Dollar schwer. Theoretisch könnte Lori Huang mehr als 70 Milliarden Dollar erhalten. Diese Summe wäre nicht nur für eine private Person, sondern für die gesamte Finanzwelt ein Rekordwert. Es handelt sich um eine der teuersten Vermögenstrennungen in der Geschichte der Menschheit.

Vergleich mit historischen Rekordfällen

Um das Ausmaß dieser Entwicklung einzuordnen, müssen historische Vergleiche herangezogen werden. Der bisherige Rekordhalter ist eine Entscheidung aus dem Jahr 2019, als MacKenzie Scott, die spätere Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Aktien im damaligen Wert von 38,3 Milliarden Dollar erhielt. Dies entsprach vier Prozent des Unternehmens. Diese Summe gilt bis heute als Maßstab für höchste Vermögensaufteilungen im Tech-Sektor.

Jedoch ist im Fall Huang unklar, ob ein Ehevertrag oder andere Vereinbarungen existieren. Zudem ist die genaue Aufteilung des Vermögens in Familientrusts nicht öffentlich dokumentiert. Lori Huang ist Mitverwalterin mehrerer Familientrusts, in denen große Aktienpakete liegen. Diese strukturelle Komplexität macht eine einfache Berechnung unmöglich, erhöht aber das Risiko von Marktunruhen erheblich.

Marktimpact und zukünftige Schritte

Brisant für Nvidia, den dominierenden Hersteller leistungsstarker KI-Prozessoren, ist die mögliche Liquidität. Ein Verkauf der Wertpapiere durch Lori Huang könnte erheblichen Druck auf den Kurs ausüben. Die Investoren beobachten die Lage mit großer Sorge, da jeder signifikante Verkauf von Aktien durch die Familie Huang das Vertrauen in die Stabilität des Unternehmens erschüttern könnte. Die Frage, ob es zu einer Trennung kommt, ist also auch eine Frage der Marktstabilität.

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Als Blaupause für eine mögliche Ex-Mrs.-Huang könnte der Deal von MacKenzie Scott dienen. Scott spendete seither rund 26,4 Milliarden Dollar an mehr als 2700 Organisationen. Sie unterstützt besonders Bildungseinrichtungen, Frauen, Minderheiten, Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Diese philanthropische Agitation hat sogar heftige Kritik von Tech-Milliardär Elon Musk provoziert, der ihr eine progressive politische Agenda vorwarf. Eine finanzstarke Verbündete im selben Sinne wäre für die Tech-Welt ein neues Kapitel.