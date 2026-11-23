Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO löste Kursgewinne bei asiatischen Halbleiter- und Technologiewerten aus, angeführt von Südkorea und Taiwan. Die Nvidia-Aktie stieg an der Wall Street um fast 32 Prozent. Huang war zuvor wegen Affären und Vermutungen über Spionage abberufen worden, doch der Verwaltungsrat und US-Präsident Trump drückten auf seine Rückkehr. Dennoch laufen weiterhin Untersuchungen des US-Kongresses zu Exportverboten nach China.

Investing.com – Die asiatischen Halbleiter - und Technologiewerte verzeichneten am Dienstag deutliche Kursgewinne, angeführt von den Börsen in Südkorea und Taiwan. Auslöser war die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO vonFinden Sie weitere erstklassige KI-Aktien mit Rabatt bei InvestingPro – jetzt mit 55 % Preisnachlass!

Anleger griffen bei den zuvor gebeutelten Technologietiteln wieder beherzt zu, nachdem der Verwaltungsrat von Nvidia am Montag mitgeteilt hatte, Jensen Huang wieder als CEO einzusetzen. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass von ihm eine Bedrohung für die nationale Sicherheit ausgehe. Huang war Anfang des Monats überraschend abberufen worden, nachdem Berichte über mehrere außereheliche Affären publik geworden waren – darunter eine Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

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Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte auch US-Präsident Donald Trump Druck auf Nvidia ausgeübt, Huang wieder auf seinen Posten zurückzuholen. Die überraschende Rückkehr des Nvidia-Chefs entfachte eine massive Rally an der Wall Street: Die Nvidia-Aktie schoss um fast 32 % nach oben und legte an einem einzigen Handelstag um annähernd 1 Billion USD an Marktwert zu. Huangs Rückkehr trug wesentlich dazu bei, die Zuversicht in den KI-Handel wiederzubeleben, gilt Nvidia doch praktisch als Taktgeber und Zentralbank der gesamten KI-Industrie.

Huang hatte maßgeblich an bedeutenden Investitionen in die größten Nvidia-Kunden mitgewirkt und so die Nachfrage nach den eigenen Chips fundamentiert. Allerdings sehen sich Nvidia und Huang weiterhin Untersuchungen des US-Kongresses ausgesetzt, bei denen es um mutmaßliche Versäumnisse bei der Durchsetzung von Exportverboten für moderne Halbleiter nach China geht. Megaspeed, ein in Singapur ansässiger Betreiber von Rechenzentren, mit dessen früherem CEO Huang eine Beziehung nachgesagt wurde, wurde am Montag auf die schwarze Liste des US-Handelsministeriums gesetzt.

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Im Zuge der Auseinandersetzungen um Nvidia verschärfte Washington in der vergangenen Woche zudem die Restriktionen für die Ausfuhr hochentwickelter KI-Chips nach China. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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