Bei einer Betriebsversammlung erklärt sich der Nvidia-CEO vor seiner Belegschaft. Das schwierigere Gespräch habe er aber mit seiner Ehefrau führen müssen, sagte Huang offenbar.

Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich bei seinen Mitarbeitern für das Verhalten entschuldigt, das zu seiner vorübergehenden Absetzung geführt hatte. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg berichten, erklärte er am Dienstag bei einer Betriebsversammlung, er habe die Belegschaft enttäuscht.

Zu Beginn der Versammlung am Hauptsitz des Chipherstellers dankte Huang der Finanzchefin Colette Kress dafür, dass sie das Unternehmen während seiner fast zweiwöchigen Abwesenheit als CEO geleitet hatte. Dies Personen, die über die Betriebsversammlung berichteten, machten zur Bedingung, anonym bleiben zu wollen. Den Quellen zufolge bezeichnete Huang die Veranstaltung als „die schwierigste Betriebsversammlung“, die er je abgehalten habe. Er räumte ein, gegen den Verhaltenskodex von, das er vor fast drei Jahrzehnten mitgegründet hatte.

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Zudem erwähnte er, dass er sich täglich in Therapie befinde, so die Informanten. Huang wurde am Montag wieder in sein Amt eingesetzt – nach einer Kampagne, bei der auch US-Präsident Donald Trump Druck ausgeübt hatte. Der Nvidia-Chef war vor knapp zwei Wochen abgesetzt worden, nachdem bekannt geworden war, dass er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin sowie eine weitere mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatte. Huang kündigte an, er wolle im zweiten Anlauf ein besserer CEO sein.