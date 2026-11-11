Nvidia-Chef Jensen Huang droht Abberufung nach Doppelskandal

Nvidia-Chef Jensen Huang steht vor dem Aus, nachdem ein weiterer Skandal mit einer Mitarbeiterin auftrat. Der Verwaltungsrat prüft seine Ablösung angesichts massiver Vertrauensverluste und Börseneinbrüche.

Nvidia -Chef Jensen Huang gerät unter massiven Druck. Ein weiterer Vertrauensbruch mit einer Mitarbeiterin belastet die Situation zusätzlich. Der Verwaltungsrat bereitet möglicherweise seine Ablösung vor.

Verwaltungsrat prüft Ablösung des Tech-Chefs

Der Verwaltungsrat des KI-Chip-Konzerns Nvidia trat am Mittwoch zu einer Krisensitzung zusammen. Insidern zufolge wird die baldige Ablösung von Jensen Huang vorbereitet. Dies geht aus Berichten der "Wall Street Journal" hervor. Eine offizielle Bestätigung dieser Entwicklungen stand zunächst aus. Beim ersten Skandal hatte das Board dem Konzernchef noch die Rückendeckung gegeben. Jetzt scheint das Maß voll zu sein.

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Neue Affäre mit Vizepräsidentin Kimberly Powell

Jensen Huang soll eine Affäre mit einer Untergebenen gehabt haben. Kimberly Powell ist 48 Jahre alt und leitet den Gesundheitsbereich von Nvidia. Sie berichtet direkt an Jensen Huang. Beide sind verheiratet. Huang entschuldigte sich bereits am Wochenende öffentlich bei seiner Frau Lori. Diese Entschuldigung galt damals noch der Affäre mit der mutmaßlichen Spionin. Der neue Vorfall verschärft die Lage erheblich.

Politische Verflechtungen und Sicherheitsvorwürfe

Der erste Skandal drehte sich um eine Sexaffäre mit Alice Huang. Sie ist 42 Jahre alt und Geschäftsfrau. Chinas Ministerium für Staatssicherheit soll sie angeworben haben. Sie wurde auf Jensen Huang angesetzt. Die Beziehung war ein Spionageverdacht. US-Präsident Donald Trump verteidigte den Star-CEO. Trump soll den Verdacht seit Mai gekannt haben. Er ist befreundet mit Jensen Huang. Der US-Präsident zeichnete führende Tech-Unternehmer im Donald J. Trump Institute of Peace aus.

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Aktionäre reagieren panisch mit Kursverlusten

Anleger reagierten bereits panisch auf die Meldungen. Der Börsenwert des Konzerns stürzte zeitweise ab. Bei den ersten Spionage-Meldungen verlor der Konzern bis zu 450 Milliarden Dollar. Nach der Enthüllung der zweiten Affäre stürzte der Kurs weiter ab. Finanzanalyst Dan Ives urteilte scharf. Seine Tage seien gezählt, erklärte er. Der Exit von Jensen Huang wird nun als reale Möglichkeit bewertet.

Wirtschaftliche Folgen für den KI-Markt

Nvidia kontrolliert rund 80 Prozent des Marktes für KI-Beschleuniger. Der Marktanteil bei Grafikprozessoren liegt bei mehr als 90 Prozent. Der Börsenwert liegt bei über vier Billionen Dollar. Nur Apple ist wertvoller. Jensen Huang ist rund 148 Milliarden Dollar schwer. Er gilt als Architekt dieses Erfolgs. Ein Machtwechsel könnte massive Folgen haben. Die Weltbörsen könnten erschüttert werden.