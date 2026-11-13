Berichte über eine Affäre von Jensen Huang und seine Verbindung zu Alice Huangs Ehemann Kang Wei. Die Hintergründe der Geschäftsbeziehungen und politischen Konsequenzen.

Die Berichte der US-Nachrichtenseite Wall Street Journal werfen neues Licht auf die privaten Beziehungen von Jensen Huang , dem früheren Chief Executive Officer des Technologie-Riesen Nvidia . Alice Huang , die US-Geheimdienste im Verdacht haben, als chinesische Spionin tätig gewesen zu sein, ist laut den Ermittlungen mit dem chinesischen Geschäftsmann Kang Wei verheiratet. Es wird behauptet, dass Kang Wei die Bekanntschaft zwischen seiner Frau und dem Nvidia -Gründer hergestellt hat, was den Skandal um die außereheliche Affäre in ein neues Licht rückt.

Die geschäftlichen Verflechtungen der Familie Huang

Kang Wei ist keine unbekannte Persönlichkeit im asiatischen Technologie- und Finanzsektor. Bis zu seiner Selbstständigkeit war er in China als erfolgreicher Fondsmanager tätig. Im Anschluss daran gründete er das Unternehmen Shanghai Hexi . Der Name dieses Unternehmens ist symbolisch zu verstehen und steht für harmonischen Wohlstand. Über Shanghai Hexi investierte Kang Wei in diverse Technologieunternehmen, darunter auch Sektoren, die im Gaming-Bereich aktiv sind. Es ist diese geschäftliche Interaktion, durch die die Bekanntschaft zu Jensen Huang im Verlauf der Zehnerjahre entstand, wie aus den vorliegenden Informationen hervorgeht.

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Seit dem Jahr 2016 ist der Name von Alice Huang offiziell im Handelsregister verzeichnet. Ab diesem Zeitpunkt leitete sie das Geschäft von Shanghai Hexi gemeinsam mit ihrem Ehemann Kang Wei . Wo sich das Ehepaar ursprünglich kennengelernt hat, bleibt bis heute ungeklärt und wurde von den Quellen nicht näher ausgeführt. Dennoch zeigt die klare Eintragung im Register, dass Alice Huang eine zentrale Rolle in den geschäftlichen Aktivitäten ihres Mannes spielte und nicht nur als passive Ehefrau in den Hintergrund trat.

Regulatorische Probleme und strafrechtliche Ermittlungen

Der Werdegang von Kang Wei war nicht frei von kontroversen Vorfällen mit staatlichen Stellen in China. Bereits im Jahr 2018 geriet er mit der nationalen Wertpapieraufsichtsbehörde in Konflikt. In diesem Fall verhängte die Behörde eine hohe Geldstrafe gegen Kang Wei und sein Unternehmen Shanghai Hexi . Der Vorwurf lautete, dass Beteiligungen an einem Pharmaunternehmen nicht offenlegt wurden. Zusätzlich sollen während eines hart umkämpften Übernahmekampfes weitere Verstöße gegen Vorschriften begangen worden sein. Kang Wei versuchte, diese Strafe rechtlich anzufechten, doch laut Berichten des Wall Street Journal scheiterte dieser Versuch.

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Ein weiteres schwerwiegendes Ereignis ereignete sich Anfang dieses Jahres, als Kang Wei in Shanghai festgenommen wurde. Die Ermittlungen, die zu diesem Schritt führten, drehten sich um den Verdacht auf Börsenmanipulationen. Diese Verhaftung unterstreicht die komplexe und teilweise illegale Natur seiner Geschäftspraktiken. Mittlerweile befindet sich Kang Wei jedoch wieder auf freiem Fuß. Die genauen Details, wie er aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, bleiben jedoch außen vor, da hierüber keine öffentlichen Quellen vorliegen.

Das Unternehmensnetzwerk und die Rolle von Jensen Huang

Neben Shanghai Hexi haben Kang Wei und die mutmaßliche Spionin Alice Huang in den vergangenen zehn Jahren ein sehr breites Netzwerk an weiteren Unternehmen gegründet. Ein zentrales Merkmal dieser Struktur ist der ständige Austausch von Anteilen untereinander. Durch die Nutzung persönlicher Verbindungen verfolgten sie das Ziel, ihre geschäftlichen Interessen aggressiv voranzutreiben und zu maximieren. Dieser Austausch von Unternehmensanteilen diente dazu, die Kontrolle über verschiedene Sektoren zu konsolidieren, ohne dass die Öffentlichkeit oder Aufsichtsbehörden den vollen Umfang dieser Besitzverhältnisse erkennen konnten.

Häufig gerieten sie dabei mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Konflikt, was auf systematische Umgehungen regulatorischer Rahmenbedingungen hindeutet. Aus dem direkten Umfeld von Kang Wei und Alice Huang berichtete das Wall Street Journal zudem von einer speziellen Dynamik in der Ehe. Kang Wei soll seine Frau häufig, oft halb im Scherz, als die "persönliche Assistentin" von Jensen Huang bezeichnet haben. Dieser sarkastische oder vertraute Umgangswert gibt Aufschluss über die enge und komplexe Beziehung, die zwischen den beiden Familien und dem Tech-Konzern Nvidia bestand.

Politische Implikationen und die Zukunft von Nvidia

Die Enthüllungen treffen auf einen Zeitraum politisch hochspannter Entwicklungen für das Unternehmen Nvidia . US-Präsident Donald Trump hatte sich in diesen Tagen offiziell hinter Jensen Huang gestellt, dem Gründer des weltweit größten Chipkonzerns. Diese politische Unterstützung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Jensen Huang aufgrund der Bekanntwerden seiner außerehelichen Affären als Chief Executive Officer zurückgetreten ist. Der Rücktritt markiert das Ende einer Ära für das Unternehmen, das sich unter der Führung von Jensen Huang zur globalen Dominanz im Halbleitermarkt entwickelt hatte.

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Die Verbindung zwischen Nvidia , Alice Huang und den chinesischen Geschäftstätigkeiten von Kang Wei wirft schwere Fragen nach Interessenkonflikten und sicherheitspolitischen Risiken auf. Dass US-Geheimdienste Alice Huang bereits als potenzielle chinesische Spionin einstufen, kombiniert mit der intensiven geschäftlichen Verknüpfung ihres Mannes, stellt das Unternehmen vor massive reputationsbedingte und regulatorische Herausforderungen. Die Zukunft von Nvidia wird nun davon abhängen, wie das Management den Übergang nach dem Rücktritt von Jensen Huang gestaltet und wie die Öffentlichkeit auf diese tiefgreifenden persönlichen und geschäftlichen Verstrickungen reagiert.