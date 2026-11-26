Nach einer Bewertung von 952 Milliarden Dollar und einem massiven Vertrauensverlust kehrt Jensen Huang in die Führung von Nvidia zurück. Er übernimmt wieder die alleinige Kontrolle, lehnt eine Nachfolgeplanung ab und kündigt persönliche Veränderungen durch Therapie an, während gleichzeitig systemische Probleme im Silicon Valley thematisiert werden.

Der Nvidia -Skandal hat historische Ausmaße – und steht doch nur stellvertretend für vieles, was seit Jahren im Silicon Valley schiefläuft. In der innovativsten Region der Welt ist ein gefährliches System der Abhängigkeiten entstanden.

Sechs Warnsignale sollten zu denken geben: Neben den Abhängigkeiten sind das der Druck aus der Politik, der Ansehensverlust in der Bevölkerung, die Abkehr der eigenen Mitarbeiter, der Widerstand gegen Datenzentren und das Energiedilemma.binnen Stunden nur wegen seines Comebacks mit 952 Milliarden Dollar mehr bewertete, als der US-Präsident seine Machtdemonstration, die dieses Comeback auch beinhaltet, ausgiebig ausgekostet und sich die erste politische Empörung über diesen einmaligen Schritt verbreitet hat, da tritt Jensen Huang vor die Mitarbeiter in der Nvidia-Zentrale in Santa Clara. Er hat sich für dieses „All Hands“-Treffen einige Botschaften zurechtgelegt.

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Natürlich, er freue sich, wieder hier zu sein. In diesem Unternehmen, das er groß und das ihn groß machte. Und ja, er bereue. Dass er kein guter Chef gewesen sei, dass er Fehler gemacht habe.