Nvidia-Chef Jensen Huang tritt nach Spionage-Affäre zurück

Jensen Huang tritt als Nvidia-Chef zurück. Colette Kress übernimmt vorübergehend, während eine Untersuchung den Spionageverdacht prüft.

Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt seine Aufgaben vorübergehend, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Schritt folgt auf Berichte über eine Beziehung Huangs zu einer Frau, die von US-Behörden als mutmaßliche chinesische Spionin eingestuft wird.

Huang räumt Beziehung zu mutmaßlicher Spionin ein

Jensen Huang hat eingeräumt, eine romantische Beziehung zu einer Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden als mutmaßliche chinesische Spionin eingestuft wird. Diese Einschätzung stammt von den US-Behörden, nicht aus einer gerichtlich bestätigten Feststellung. Der Rücktritt wurde am Donnerstag bekanntgegeben.

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Zusätzlich wird Huang eine weitere außereheliche Verbindung nachgesagt. Diese betrifft eine Nvidia-Managerin, die ihm unterstellt war. Die Berichte über beide Verbindungen bildeten den Hintergrund für die personelle Entscheidung des Unternehmens.

Nvidia-Verwaltungsrat leitet externe Untersuchung ein

Der Verwaltungsrat von Nvidia prüft mit externen Ermittlern, ob Firmenchef Jensen Huang tatsächlich zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden ist. Die Untersuchung wird von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern gemeinsam geführt, wie der Konzern mitteilte. Bereits am Sonntag hatte Nvidia eine Stellungnahme zu den Berichten über Huang veröffentlicht.

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Der Verwaltungsrat erklärte, derzeit gebe es keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien. Gleichzeitig werde die Untersuchung allen verfügbaren Informationen nachgehen. Damit trennte das Gremium die Frage der möglichen Gefährdung von Unternehmenswissen von der persönlichen Verantwortung des Vorstandschefs.

Bis zu Huangs Rücktritt am Donnerstag hatte der Verwaltungsrat nach eigenen Angaben weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft. Der Rücktritt steht damit in einem Spannungsverhältnis zu dieser früheren Haltung des Gremiums. Die Gründe für die Änderung nannte Nvidia in der vorliegenden Mitteilung nicht im Detail.

Kress übernimmt Führung bei Nvidia vorübergehend

Colette Kress führt Nvidia vorübergehend als Interimsverantwortliche, bis über eine dauerhafte Nachfolge entschieden ist. Die bisherige Finanzchefin kennt den Konzern aus ihrer bisherigen Funktion im Management. Konkrete Angaben zu einem Zeitplan für eine endgültige Besetzung des Chefpostens machte das Unternehmen nicht.

Für Anleger, Kunden und Partner des weltgrößten Chipkonzerns ist vor allem entscheidend, wie die Untersuchung des Verwaltungsrates ausgeht. Sollte sich der Spionageverdacht erhärten, könnte dies Fragen zum Schutz sensibler Informationen aufwerfen. Die bisherigen Aussagen von Nvidia deuten jedoch darauf hin, dass der Konzern derzeit keine Kompromittierung von Geschäftsgeheimnissen sieht.