Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck: Rückkehr als CEO im Gespräch

Insider berichten von massivem Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat, Jensen Huang wieder zum CEO zu machen. Ein War Room soll Unterstützung sammeln.

Insider-Informationen aus dem Silicon Valley deuten auf eine massive Intervention zugunsten von Jensen Huang hin. Die Wirtschaftszeitung Financial Times berichtete am Sonntagabend unter Berufung auf Quellen, dass Verbündete des Chipkonzerns Nvidia den Verwaltungsrat unter enormen Druck setzen. Das erklärte Ziel dieser strategischen Offensive ist es, Jensen Huang wieder an die Spitze des Technologieunternehmens zu setzen und ihm die Führung zurückzugeben. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der aktuellen Krise des Unternehmens.

Organisierte Rückkehrkampagne des War Rooms

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Mobilisierung ist die Einrichtung einer koordinierten Gruppe, die als War Room bezeichnet wird. Diese Einheit soll aus hochrangigen Führungskräften aus der Technologiebranche bestehen. Ihre primäre Mission besteht darin, sich aktiv für die Rückkehr von Jensen Huang einzusetzen und gleichzeitig Lobbyarbeit im Weißen Haus zu leisten. Damit soll politischer Rückenwind für die Wiederernennung generiert werden.

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Bereits Gespräche mit Vertrauten finden statt. Jensen Huang hat mit engen Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr in seine alte Position gesprochen. Diese Diskussionen legen nahe, dass der frühere CEO selbst nicht abgeneigt ist, die Führung zurückzuübernehmen. Ein Unterstützer hat öffentlich angekündigt, die notwendigen Ressourcen für diese Kampagne bereitzustellen, um die notwendigen Mehrheiten im Verwaltungsrat zu sichern.

Unabhängige Prüfung und Rufschädigung

Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht das aktuelle Verhalten des Managers derzeit in einer unabhängigen Prüfung. Diese Maßnahme wurde nach Berichten über persönliche Affären eingeleitet. Die Financial Times schrieb, dass selbst Verbündete von Jensen Huang unsicher seien, wie sein Ruf innerhalb des Unternehmens und der Branche wiederhergestellt werden könne. Eine Affäre mit einer Untergebenen gilt im strengen korporativen Umfeld als möglicher Kündigungsgrund.

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Zusätzlich zu den internen Affären gab es Berichte über einen Zusammenhang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Vorwürfe verschärfen die Situation erheblich und werfen Fragen nach Compliance und Sicherheitsstandards auf. Der Verwaltungsrat muss nun abwägen, ob die geschäftlichen Interessen von Nvidia eine Wiederernennung rechtfertigen oder ob die moralischen und rechtlichen Risiken zu groß sind. Die Prüfung soll Licht in diese komplexen Umstände bringen.

Reaktionen der Beteiligten und Verifikation

Bisher liegen keine offiziellen Bestätigungen von offizieller Seite vor. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht der Financial Times zunächst nicht unabhängig verifizieren. Dies unterstreicht die Sensibilität des Themas und die strikte Geheimhaltung in den oberen Rängen des Unternehmens. Sprecher von Nvidia und Jensen Huang lehnten der FT zufolge jede Stellungnahme zu den aktuellen Berichten ab. Dieses Schweigen wird oft als strategischer Move interpretiert, um Spekulationen einzudämmen.

Die Lage bleibt höchst dynamisch und folgt keiner klaren Linie. Die Fraktion, die für eine Rückkehr plädiert, stützt sich auf die wirtschaftliche Dominanz von Nvidia. Sie argumentieren, dass der Verlust von Huang das Unternehmen destabilisieren würde. Andere Stimmen im Rat scheinen jedoch skeptisch zu sein. Die Entscheidung wird maßgeblich davon abhängen, wie die unabhängige Prüfung die Vorwürfe einordnet und ob die politische Unterstützung im Weißen Haus ausreicht, um die Bedenken auszuräumen. Die nächsten Tage werden entscheidend sein.