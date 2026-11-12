Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck: Zweite Affäre löst Vorstandskrise aus

Jensen Huang steht wegen einer weiteren außerehelichen Beziehung zu VP Kimberly Powell unter enormem Druck. Nvidia-Aktie fällt, Board prüft Ablösung, Finanzanalisten sehen Ende der Ära.

Der mächtige Chef von Nvidia, Jensen Huang, befindet sich in einer existenziellen Krise, nachdem eine weitere außereheliche Beziehung öffentlich geworden ist. Zusammen mit einem früheren Skandal um eine mutmaßliche Spionin hat diese Affäre das Vertrauen in die Führungsspitze massiv erschüttert. Die Aktie des amerikanischen Chip-Konzerns reagierte prompt mit heftigen Kursverlusten im Nachhandel, während der Verwaltungsrat zu einer Krisensitzung zusammentrat. Insidern zufolge wird nun ernsthaft über eine sofortige Ablösung des Vorstandschefs diskutiert.

Der Mechanismus des Vertrauensbruchs im Tech-Riesen

Jensen Huang (63) soll eine intime Beziehung zu Kimberly Powell (48) unterhalten haben, die als Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich direkt ihm unterstellt ist. Diese Hierarchiearchitektur verschärft den Verstoß gegen den ethischen Kodex des Unternehmens erheblich, da klare Interessenkonflikte durch persönliche Beziehungen in der Unternehmensrichtlinie explizit verboten sind. Powell berichtet unmittelbar an Huang, was die Trennung von privater Affäre und beruflicher Führung praktisch unmöglich macht und die Governance-Struktur des Unternehmens direkt angreift. Die "New York Times" hat über diese Umstände berichtet und damit den Druck auf die Unternehmensführung massiv erhöht.

Also read Affäre von Nvidia-CEO Jensen Huang: Wer ist Alice Huang?

Die Kombination aus diesen beiden Skandalen hat bei den Aufsichtsorganen zu einem tiefen Vertrauensverlust geführt. Zuvor hatte Huang noch eine Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang (42) zugegeben, die sich später als mutmaßliche Spionin für die Stasi herausgestellt hatte. Dieser erste Skandal war bereits ein schwerer Schlag für den Ruf des Unternehmens gewesen. Die Entdeckung einer zweiten Affäre mit einer engen Mitarbeiterin gilt nun als der Punkt, an dem die Geduld der Aufsichtsinstenzen erschöpft sein könnte. Huang hatte sich bereits am Wochenende öffentlich bei seiner Frau Lori (65) entschuldigt, doch diese Geste scheint die interne Dynamik im Boardroom nicht mehr aufhalten zu können.

Kontroverse Positionen: Board, Analysten und Politik

Die Reaktionen auf die Entwicklungen sind gespalten und zeigen die komplexe Landschaft der Interessen im Tech-Sektor. Top-Finanzanalyst Dan Ives urteilte scharf gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass die Tage von Jensen Huang gezählt seien und sein Ausstieg eine reale Möglichkeit darstelle. Diese Einschätzung wird von der Panik an den Börsen untermauert, die bereits auf die ersten Skandale reagiert hatte. Der Börsenwert des Konzerns war beim ersten Spionageskandal zeitweise um bis zu 450 Milliarden Dollar eingebrochen. Nach der zweiten Enthüllung stürzte die Aktie im Nachhandel zeitweise um sieben Prozent ab, bevor sie sich teilweise erholte.

Advertisement

Innerhalb des Verwaltungsrats scheinen sich verschiedene Szenarien abzuzeichnen. Informationen der Nachrichtenwebsite "Semafor" deuten darauf hin, dass einige Board-Mitglieder Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin favorisieren. Eine alternative Strategie, wie vom Finanzdienst Bloomberg berichtet, könnte darin bestehen, die Position kommissarisch zu besetzen, um zunächst Stabilität zu gewährleisten, und dann eine langfristige Lösung zu erarbeiten. Huang selbst reagierte auf Rückfragen der "New York Times" am Telefon schroff und verweigerte ein direktes Gespräch, was seine Isolation weiter verstärkte.

Ein unexpectedes Signal kam jedoch aus den Reihen der Tech-Elite. Der Milliardär Elon Musk (55) zeigte sich in einem Post auf der Plattform X zugewandt, nachdem ein Nutzer ihn geboten hatte, Huang in einer seiner Firmen einzustellen. Musk antwortete mit den Worten: "Es wäre mir eine Ehre." Diese Geste steht im Kontrast zur internen Kritik und zeigt, dass Huang weiterhin eine gewisse Unterstützung in der internationalen Tech-Szene genießt. Die beiden Unternehmer sind seit mindestens einem Jahrzehnt bekannt und teilten im frühen Jahr die China-Reise von US-Präsident Donald Trump, was ihre politische Relevanz unterstreicht.

Auswirkungen auf den Markt und zukünftige Schritte

Der mögliche Machtwechsel an der Spitze von Nvidia hat massive Folgen für den globalen Halbleitermarkt und die Anleger. Mit einem Börsenwert von über vier Billionen Dollar ist das Unternehmen nur noch von Apple übertroffen und gehört damit zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Huang gilt als Architekt dieses enormen Erfolgs und seine engen politischen Kontakte haben dabei eine zentrale Rolle gespielt. Ein Führungswechsel könnte daher nicht nur die interne Strategie, sondern auch die geopolitischen Beziehungen des Unternehmens beeinflussen.

Die aktuellen Entwicklungen zwingen den Verwaltungsrat zu schnellen Entscheidungen. Während die eine Fraktion auf eine schnelle Ablösung pocht, um den Börsenwert zu stabilisieren, sucht die andere nach einer schonenden Übergangslösung. Die Unsicherheit hält an, und Anleger bleiben nervös, da die Zukunft von Nvidia nun eng mit der Frage verknüpft ist, wer die Leitung des Tech-Giganten übernimmt. Huangs persönliche Situation hat somit die Geschicke eines der wichtigsten Unternehmen der digitalen Ära in ein neues, ungewisses Kapitel geführt.