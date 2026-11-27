Nvidia der Anfang: US-Chip-Bann gegen China und die Folgen! Marktgeflüster
Markt Analyse von Markus Fugmann über: Nasdaq 100, Spot Gold US Dollar, Dow Jones, DAX. Lesen Sie Markus Fugmann's Analyse auf Investing.com.
hat es begonnen: der Chip-Bann der Trump-Regierung gegen China wird Folgen haben! Mindestens 20% der Nvidia-Chips landeten direkt oder indirekt in China - aber diese Tür ist nun verschlossen.
Derzeit lagern in den USA bereits ca. die Hälfte der Chips in Lagerhäusern statt in Datencentern - somit entsteht nun ein Überangebot an Chips mit der Folge, dass die Preise fallen werden. Viele KI-Kredite aber sind mit Chips besichert - wenn die Preise dieser Chips fallen, werden auch die hinterlegten Kredit-Sicherheit weniger wert.
Nächste Woche muss Jensen Huang vor dem US-Kongress aussagen - wird er die Aussage verweigern, nachdem heute Bloomberg berichtet, dass leistungsstarke Nvidia-Chips in einem Shanghaier Datencenter entdeckt wurden? China stützt jetzt seine Aktienmärkte als Reaktion auf den Chip-Bann der Trump-Regierung.. Ein Hinweis in eigener Sache: Gerade läuft der Early Bird Black Friday Deal. Standardmäßig gibt es bis zu 55 Prozent Rabatt auf InvestingPro und Pro+,erhältst du monatlich 15 bis 20 professionell selektierte Trading-Chancen.
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