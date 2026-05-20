NVIDIA erwartet erneut guter Quartalszahlen

Die Analysten blicken auf die Ergebnisse für das erste Quartal von NVIDIA mit positiver Neugier und erwarten erneut einen deutlichen Umsatz- und Gewinnausblick. Analyst Srini Pajjuri sieht die Chancen sehr gut, Analyst Catherine Su folgten mit "Fortsetzung des Boom" und Analyst Ye Li ließ "Superhalb des Analysts" verlauten. Analyst Timothy Arcuri schätzt die Einnahmen für das kommende Geschäftsjahr deutlich höher ein als das Management und erwartet eine "Reine Durchschlagskraft".

KI-Highflyer NVIDIA wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Analysten erwarten erneut einen deutlichen Umsatz- und Gewinnausblick über dem Marktkonsens, mit " Outperform " als Rating und einem Kursziel von 250 US-Dollar.

Analyst Srini Pajjuri geht davon aus, dass NVIDIA erneut die Erwartungen übertreffen wird, während Analyst Timothy Arcuri und Analyst James Schneider prognostizieren, dass NVIDIA die Erwartungen übertrumpft und erhöht. Analyst Joseph Moore sieht eine weitere Übertreffen der Erwartungen und prognostiziert einen Ausblick, der vier Milliarden US-Dollar über dem Konsens liegt. Morgan Stanley hob die Umsatzprognose für das April-Quartal und das Juli-Quartal an und erhöhte deutlich die langfristigen Erwartungen.

Analyst Securities sieht Umsätze zwei bis vier Prozent oberhalb der Markterwartungen und stabile Bruttomargen von rund 75 Prozent





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