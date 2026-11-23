Es ist das Tech-Comeback des Jahres: Der alte und neue Boss bei Nvidia heißt Jensen Huang. In der Firmenzentrale des Chipherstellers ging es bei seiner Rückkehr hoch her.

-Firmenspitze von Mitarbeitern im Hauptquartier des Chip-Konzerns feiern lassen. Auf einem vom Wirtschaft ssender CNBC gezeigten Video war zu sehen, wie Dutzende Beschäftigte Beifall klatschen, zudem waren »Jensen«-Rufe zu hören (mehr zu dem unerwarteten Comeback lesen Sie Huang, der seine typische schwarze Lederjacke trug, bedankte sich für »zweite Chancen«.

Zudem sagte er: »Ich werde beim zweiten Mal ein besserer Chef sein.

Also read Trump fordert Wiedereinstellung von Jensen Huang bei Nvidia

«An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Der 63-Jährige war zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Medienberichten zufolge wurde eine Geliebte von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein.

Die andere war eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia.auf seinem sozialen Medium Truth Social geschrieben : »Das Land braucht Jensens Führung bei NVIDIA, um den Erfolg und den Wohlstand nicht nur des Unternehmens, sondern auch der amerikanischen Wirtschaft zu sichern.

Advertisement

« Die Regierung habe »keinen Grund zu der Annahme, dass Jensens Rückkehr zu NVIDIA ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. «Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten.

Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die »New York Times« erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärtsgegangen. Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen.

Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7237,17 Zähler. Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader »verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben«. Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld. Die Nvidia-Aktie beeindruckte mit einem Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar.

Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar. Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent. Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Techaktien im prozentual zweistelligen Bereich.

Advertisement

Dazu zählten etwa Sandisk mit einem Plus von mehr als 10 Prozent oder auchund Arm Holdings mit jeweils rund 16 Prozent. Micron stiegen um 16 Prozent, Nebius, CoreWeave und Astera Labs sogar um mehr als 20 Prozent. Der zurückgetretene Nvidia-CEO kommt auf Trumps Druck zurück. Das zeigt: Wenn man nur genug Börsenwert kreiert und in der richtigen Technologie unterwegs ist, gelten nicht die gleichen Regeln.

MehrHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.