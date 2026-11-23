Nvidia setzt Jensen Huang als Vorstandschef ein. Die Aktie steigt vorbörslich um fast 30 Prozent, nachdem ein Ausschuss die Prüfung der Vorwürfe übernimmt.

Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef (CEO) und Chairman des Verwaltungsrats eingesetzt. Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass der Verwaltungsrat einstimmig für die Rückkehr des Managers gestimmt hat. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem Nvidia Hinweise von hochrangigen Vertretern der US-Regierung erhalten hatte. Parallel dazu übernahm Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend als CEO fungierte, wieder ihre ursprüngliche Rolle als CFO.

Aktienkurs und Marktreaktionen

Die Nachricht von der Wiedereinsetzung Huangs löste eine massive positive Reaktion am Finanzmarkt aus. Die Nvidia-Aktien schossen vorbörslich um fast 30 Prozent nach oben. Dieser Anstieg folgt auf einen deutlichen Einbruch des Aktienkurses, der unmittelbar nach Huangs vorübergehendem Rücktritt verzeichnet worden war. Die Marktparteien zeigen sich sichtlich erleichtert über die Stabilisierung der Unternehmensführung.

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Untersuchungsausschuss und Compliance

Um die Vorwürfe gegen Jensen Huang vollständig zu klären, wird der Nvidia-Verwaltungsrat einen speziellen Ausschuss einrichten. Dieser Gremium soll untersuchen, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes geworden sein könnte. Zudem gibt das Unternehmen bekannt, dass es aktiv nach einem neuen Chief Compliance Officer sucht. Diese Position soll in Zukunft über die strikte Einhaltung aller internen Richtlinien wachen, um zukünftige Risiken zu minimieren.

Hintergrund der Eskalation und Vorwürfe

Jensen Huang hatte sein Amt zuvor niedergelegt, nachdem bekannt wurde, dass er außereheliche Beziehungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer Nvidia-Managerin unterhielt. Die Geschäftsfrau aus China wird beschuldigt, diese Verbindung genutzt zu haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik China zu schleusen. Ziel dieser Aktionen war es laut den Vorwürfen, den militärischen und technologischen Aufstieg Chinas zu bremsen und den USA technologische Vorteile zu nehmen.

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Reaktionen aus der Politik

Die Wiedereinsetzung Huangs stieß auch auf politische Resonanz. Donald Trump begrüßte die Entscheidung des Verwaltungsrats in einer ersten Reaktion öffentlich. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, dass die Berufung von Jensen Huang als CEO die richtige und angemessene Entscheidung gewesen sei. Trump betonte weiter, die US-Regierung habe keinen Grund zu der Annahme, dass Huangs Rückkehr ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

Trump fügte hinzu, dem Justizminister lägen keine Beweise für rechtswidriges Verhalten vor. Er charakterisierte Jensen Huang als persönlichen Bekannten, großen Patriot und Nationalheiligtum. Diese klare Stellungnahme der politischen Führungsspitze trägt zur Beruhigung der Lage bei und signalisiert, dass aus Sicht der Regierung keine weiteren strafrechtlichen Schritte gegen den Nvidia-Gründer zu befürchten sind.