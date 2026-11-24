Jensen Huang ist wieder Chief Executive Officer bei Nvidia. Nach Skandal, Therapie und Intervention von Donald Trump übernimmt er die Leitung. Das Unternehmen betont seine Neutralität trotz politischer Einmischung.

Jensen Huang hat seine Position als Chief Executive Officer bei Nvidia wieder angetreten und sich vor der Belegschaft für sein Fehlverhalten entschuldigt. Am Dienstag hielt er eine einstündige Betriebsversammlung in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien ab, um die jüngsten Entwicklungen direkt mit den Mitarbeitern zu erörtern. Dabei gab er zu, schwere Fehler begangen zu haben, die das Vertrauen in das Unternehmen erschüttert hatten.

Eingeständnisse und Therapiebeginn

Während der Versammlung räumte Huang ein, seiner Frau Lori untreu gewesen zu sein und damit nicht nur sie, sondern auch seine Kinder und die gesamte Belegschaft verletzt zu haben. Er bezeichnete diese Handlung als inakzeptabel, da er selbst teilweise an der Erstellung des Verhaltenskodex des Unternehmens beteiligt war. Um die Situation zu verarbeiten, nehme er nun täglich für 90 Minuten an Therapien teil, was ihm nach eigenen Angaben sehr helfe. Die Belegschaft wurde über einen Livestream der Veranstaltung informiert, der anschließend ausgewertet wurde.

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Politische Intervention durch Donald Trump

Die Rückkehr von Huang geschah unter dem direkten Einfluss von Donald Trump, der den Vorstand unter Druck setzte. Der Präsident der USA befand sich dabei in einer Position, in der er sich als über dem Gesetz und dem internen Verhaltenskodex stehend betrachtete. Huang betonte jedoch, dass er nicht zurückgekehrt sei, weil er erpresst wurde, sondern weil der Vorstand die gesamte Lage neu bewertet hatte. Die Entscheidung wurde mit dem besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre begründet. Huang fügte hinzu, dass er Trumps Einmischung als Ausdruck von Bewunderung für Nvidia interpretiere, das der Präsident sehr schätze.

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Unterschiedliche Behandlung von Regelverstößen

Trotz der persönlichen Wiedergutmachung erklärte Huang, dass andere Mitarbeiter nicht ermuntert werden dürften, gegen den Kodex zu verstoßen. Solches Verhalten sei weder angemessen noch werde es toleriert. Er zog eine klare Grenze zwischen seiner persönlichen Situation und den Unternehmensrichtlinien, indem er feststellte, dass Vergebung nicht immer angebracht sei. Dies verdeutlicht, dass die Regelverstöße anderer nicht mit denselben Maßstäben wie seine eigene zurückgetretene Position betrachtet werden. Das Unternehmen will damit signalisieren, dass Integrität nach wie vor oberste Priorität hat.

Perspektiven für Nvidia in der Zukunft

Donald Trump wird vorgeworfen, massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben, da er als wichtiger Aktionär gilt. Laut Angaben an die US-Ethikbehörde hielt er bis zum 30. September bis zu 370.000 Aktien des Halbleiterkonzerns. Huang versicherte der Belegschaft, dass Nvidia dadurch kein politisches Unternehmen werde, da es das unpolitischste Unternehmen überhaupt sei. Er betonte seine Bereitschaft, Trump dabei zu helfen, das Land erfolgreich zu machen, trennte das Geschäft jedoch strikt von politischer Ideologie. Die zukünftige Ausrichtung bleibt auf wirtschaftlichen Erfolg und technische Exzellenz fokussiert, unabhängig von den politischen Verflechtungen des Top-Managements.