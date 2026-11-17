Jensen Huang will zurueck bei Nvidia. Der Gruender steht am 1. Dezember vor dem US-Kongress wegen China-Exportregeln und Sex-Skandal. Die Aktie ist unter Druck.

Die Situation bei dem Technologiekonzern Nvidia hat sich vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich zugespitzt. Der Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende Jensen Huang steht am 1. Dezember vor drei Ausschüssen des US-Kongresses zur Rede. Gleichzeitig befindet sich die Nvidia -Aktie an der Wall Street unter starkem Verkaufsdruck. Anleger reagieren nervös auf die Kombination aus sexuellen Skandalen und Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen nach China.

Kongressverhoer und Exportregeln

Der zurückgetretene Chef von Nvidia, Jensen Huang, wird am 1. Dezember von den Abgeordneten befragt. Ziel der Anhörung ist es, zu klären, ob hochmoderne Nvidia-Chips trotz bestehender Exportbeschränkungen nach China gelangt sind. Neben Jensen Huang soll auch der Chief Legal Officer von Nvidia, Tim Teter, am 2. Dezember befragt werden. Beide Führungskräfte haben freiwillig zugesagt, an den Vernehmungen teilzunehmen.

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Hintergrund der Untersuchungen ist eine Affäre von Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Frau soll Verbindungen zum Unternehmen Megaspeed gehabt haben. US-Behörden ermitteln derzeit wegen möglicher Verstöße gegen Chip-Exportverbote gegen Megaspeed. Bisher wurde jedoch kein strafbares Verhalten von Jensen Huang selbst nachgewiesen.

Rueckkehrwunsch von Jensen Huang

Jensen Huang äußerte sich am Dienstag selbstbewusst zur möglichen Rückkehr an die Spitze des Unternehmens. Er erklärte, dass er seit seinem Ausscheiden zahlreiche Anrufe von Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspartnern und Kunden erhalten habe. Diese hätten ihn aufgefordert, als Vorstandschef zurückzukehren. Huang betonte, dass er bereit sei, diesem Ruf zu folgen, wenn der Verwaltungsrat zu dem Schluss kommt, dass dies im besten Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter, des Unternehmens und der Vereinigten Staaten ist.

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Die Forderung nach der Rückkehr von Huang stößt auf breite Unterstützung. Auch US-Präsident Donald Trump und der Tesla-Chef Elon Musk haben sich öffentlich für eine Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ausgesprochen. Dies unterstreicht die politische und wirtschaftliche Bedeutung von Huang für das Unternehmen und die US-Tech-Branche insgesamt.

Quartalszahlen und Marktreaktion

Nvidia muss am Abend um 22:20 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen vorlegen. Die Nervosität an der Börse ist groß, da Anleger fürchten, dass selbst starke Geschäftszahlen nicht ausreichen könnten, um die Zweifel am fortwährenden KI-Boom zu zerstreuen. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 109 Milliarden Dollar in nur drei Monaten. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird jedoch der Ausblick des Konzerns für die kommenden Monate sein.

Erstmals steht mit Colette Kress eine Interimsvorstandsvorsitzende an der Konzernspitze. Sie muss in den kommenden Wochen zeigen, dass Nvidia auch ohne Gründer Jensen Huang weiter erfolgreich sein kann. Verschärfte US-Exportregeln sorgen zudem für neue Unsicherheit im Geschäft mit China. Diese Entwicklung betrifft nicht nur den US-Markt, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf deutsche Anleger.

Viele deutsche Sparer besitzen Nvidia-Aktien indirekt über Welt-ETFs. Nvidia gehört zu den größten Positionen in diesen Indexfonds. Der technologielastige Nasdaq-Index lag zwischenzeitlich um 1,2 Prozent im Minus. Die Unsicherheit auf dem Markt zeigt, wie abhängig die Finanzwelt vom Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Nvidia und dem gesamten KI-Sektor ist.