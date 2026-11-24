Nvidia-Kurssprung: Trumps Aktienbestand könnte laut FT um bis zu 15 Millionen Dollar zugelegt haben

) einen Millionengewinn in seinem privaten Anlageportfolio erzielt haben. Auslöser der Rally war die überraschende Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang, wie die Financial Times am Montag berichtete.

Aus Trumps jüngsten Offenlegungsberichten geht hervor, dass er zum Stichtag 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien gehalten haben könnte. Nach Bekanntwerden der Rückkehr von Huang schoss der Kurs am Montag um mehr als 30 % nach oben. Am unteren Ende der Spanne könnte Trump lediglich 32.000 Aktien im Wert von rund 5,3 Millionen Dollar besessen haben, was laut FT einem Wertzuwachs von etwa 1,3 Millionen Dollar entsprechen würde.

Also read 6%-Kurssprung: milliardenschwerer Roundup-Sammelvergleich gerichtlich gebilligt

Gegenüber CNBC erklärte Trump, er sei an der Wiedereinsetzung von Huang beteiligt gewesen und habe die Entscheidung vermittelt. Der Verwaltungsrat von Nvidia gab an, Rückmeldungen von hochrangigen US-Regierungsvertretern erhalten zu haben, und zeigte sich zuversichtlich, dass dieser Schritt kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Die eingereichten Berichte enthalten keine Angaben zu Transaktionen, die im Oktober oder November getätigt wurden. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Advertisement

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.