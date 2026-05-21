Der amerikanische Chip-Hersteller NVIDIA hat seine Quartalszahlen vorgetragen und einen robusten Wachstumskurs für das erste Quartal signalisiert. Im Bereich des Data-Center-Geschäfts stieg der Umsatz auf rund 75,2 Milliarden US-Dollar und der bereinigte operative Gewinn auf ca. 53,5 Milliarden US-Dollar. Dazu kündigten sie Aktienrückkaufprogramme und die Erhöhung der Dividende an. ışäfösätöoL

Am gestrigen Mittwoch gab NVIDIA, der amerikanische Chip-Hersteller, seine Quartalszahlen vor. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 85 Prozent auf ca. 81,6 Milliarden US-Dollar.

Die Bruttomarge blieb am höchsten, mit rund 75 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn kletterte auf ca. 53,5 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verzeichnete der Konzern eine Betriebsrendite von etwa 58,3 Milliarden US-Dollar. Besonders erfolgreich ist das Data-Center-Geschäft.

In diesem Bereich erzielte NVIDIA im ersten Quartal rund 75,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der Vorstandschef Jensen Huang betont, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips weiterhin groß ist.

Allerdings rechnet er mit anhaltenden Engpässen für die kommende Generation mit dem Namen Vera Rubin. Zunächst sollen Systeme im Laufe dieses Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte an Kunden gehen. Für Aktionäre kündigte NVIDIA ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm von rund 80 Milliarden US-Dollar an und erhöht die Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 US-Dollar.

Zudem erwartet NVIDIA für das laufende Quartal rund 91 Milliarden US-Dollar Umsatz. Zur Finanzierung stellt NVIDIA eine kostenlose Rufnummer oder eine Internetseite zur Verfügung





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