Nvidia verzeichnet mit 115,8 Mrd. Dollar Umsatz und 65,3 Mrd. Dollar Gewinn ein Rekordquartal. CEO Jensen Huang kehrte nach Skandal zurueck.

Der US-Chipkonzern Nvidia hat im abgelaufenen Quartal seine Finanzzahlen deutlich nach oben korrigiert und dabei alle Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Konzernumsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar, was circa 105,2 Milliarden Euro entspricht.

Dieser Wert lag signifikant über den von Experten im Schnitt prognostizierten 109 Milliarden Dollar. Als direkte Konsequenz stieg der Nettogewinn des Unternehmens auf 65,3 Milliarden Dollar an, was ebenfalls einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Finanzergebnisse uebertreffen Marktprognosen deutlich

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Die finanziellen Ergebnisse unterstreichen die dominierende Marktposition von Nvidia im Bereich der Hochleistungsrechenchips. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Umsatz und den Analystenschätzungen zeigt eine besondere Stärke der Nachfrage. Der Gewinn von 65,3 Milliarden Dollar verdeutlicht die hohe Rentabilität der Produkte, die für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle benötigt werden. Diese Zahlen bestätigen die These, dass der Bedarf an spezialisierter Hardware für die Künstliche Intelligenz weiter stark zunimmt.

Jensen Huang kehrt als CEO nach Skandal zurueck

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen erfolgte kurz nach einem Managementwechsel an der Spitze des Unternehmens. Jensen Huang, der langjährige Gründer und CEO von Nvidia, hatte in der vorangegangenen Woche sein Amt niedergelegt. Der Rücktritt erfolgte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von zwei außerehelichen Affären. Wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Finanzdaten erklärte Huang jedoch öffentlich, er sei bereit, das CEO-Amt wieder zu übernehmen, sofern der Verwaltungsrat ihm diesen Posten erneut anbot.

Kommissarische Fuehrung durch Colette Kress

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Zunächst gab es Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Führung des Unternehmens. Der Verwaltungsrat von Nvidia hatte am Vortag der Quartalsveröffentlichung über Medienberichte verlauten lassen, dass eine Rückkehr von Jensen Huang zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwogen werde. In dieser Übergangsphase wurde das Unternehmen kommissarisch von der Finanzchefin Colette Kress geführt. Es wurden nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht, während gleichzeitig die finanziellen Erfolge des Quartals bekannt wurden.

Geheimdienstvorwuerfe und Lieferueberpruefung

Hinter den persönlichen Gründen für den Rücktritt von Jensen Huang verbergen sich auch schwerwiegende sicherheitspolitische Vorwürfe. Eine der involvierten Frauen war laut Medienberichten Managerin bei einem Nvidia-Kunden und wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Die zweite Affäre betraf eine Top-Managerin, die Huang unterstellt war. Diese Vorfälle haben dazu geführt, dass verstärkt Fragen bezüglich der Lieferketten aufkommen. Es wird untersucht, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Strategische Bedeutung fuer KI und Rechenzentren

Trotz der internen turbulenzen bleibt die strategische Bedeutung von Nvidias Hardware unbestritten. US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit betont, dass Chips von Nvidia zu einer Schlüsseltechnologie für das Training und den Betrieb von Künstlicher Intelligenz geworden sind. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google und Meta füllen ihre Rechenzentren ausschließlich mit dieser Hardware. Diese enorme Nachfrage treibt die Finanzzahlen an und sichert die Marktführerschaft des Unternehmens in einer Schlüsseldisziplin der digitalen Zukunft.