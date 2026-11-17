Nvidia meldet umsatzstärkstes Quartal mit 115,8 Milliarden Dollar Gewinn. Jensen Huang bleibt abwesend, Colette Kress übernimmt kommissarisch.

Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Nvidia hat für das abgelaufene Geschäftsviertel einen historischen Umsatzrekord verzeichnet. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um exakt 100 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, was etwa 105,2 Milliarden Euro entspricht. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Marktbeobachter deutlich, die im Mittel lediglich einen Umsatz von 109 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Neben dem Volumenwachstum legte auch der operative Gewinn zu und verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 65,3 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen unterstreichen die dominante Marktposition des Unternehmens im globalen Halbleitermarkt.

Umsatzzahlen und Gewinnentwicklung

Die finanziellen Kennzahlen demonstrieren die anhaltende explosive Nachfrage nach Hochleistungschips. Der Bericht zeigt, dass die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens, insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung und der KI, weiterhin extrem profitabel sind. Die Abweichung zur Analystenvorhersage von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar hebt die Stärke der Konsolidierung hervor. Investoren reagierten auf diese Überperformance mit großer Aufmerksamkeit, da sie eine Bestätigung für die hohe Wertschöpfung darstellt. Die Bilanzierungsdaten belegen die Fähigkeit des Unternehmens, auch in aktuellen Marktphasen massives Wachstum zu generieren.

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Führungssituation und Jensen Huang

Jensen Huang, der Gründer des Chipkonzerns, ist derzeit nicht in der operative Führung tätig. Er hatte seine Funktion als CEO in der vergangenen Woche niedergelegt. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach der Veröffentlichung von Berichten über zwei außereheliche Affären. Die Medien berichteten, dass eine der beteiligten Frauen als Managerin bei einem Nvidia-Kunden arbeitete und von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt wird, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Die andere Beziehung bestand zu einer Top-Managerin innerhalb von Nvidia selbst, die Huang direkt unterstellt war. Diese Vorfälle haben zu erheblichem Druck auf die Unternehmensführung geführt und die Governance-Strukturen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Kommissarische Leitung durch Colette Kress

Bis zur Benennung einer dauerhaften Nachfolgelösung für Jensen Huang wird Nvidia kommissarisch von der Finanzchefin Colette Kress geleitet. Kress hat die operativen Aufgaben übernommen, während der Aufsichtsrat nach einer langfristigen Lösung sucht. Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab Huang öffentlich an, er sei bereit, an die Spitze des Unternehmens zurückzukehren, sollte der Verwaltungsrat ihm dies vorschlagen. Diese Äußerung sorgte für Unsicherheit auf den Märkten regarding der künftigen Unternehmensstrategie. Die Finanzexpertin Kress steht nun unter besonderer Beobachtung, da sie die finanzielle Stabilität in einer turbulenten Führungsphase sichern muss.

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Position des Aufsichtsrats und Harvey Jones

Der Verwaltungsrat, angeführt von Chairman Harvey Jones, hat die Rückkehr von Jensen Huang am Chefposten jedoch ausgeschlossen. Jones erklärte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass das Unternehmen keine Pläne habe, Huang wieder ins Amt zu berufen. Diese Position hatte der Aufsichtsrat bereits am Vortag durch Medienberichte transparent gemacht. Es werde derzeit nicht erwogen, die Führungsrückkehr des Gründers zu realisieren. Die klare Distanzierung des Board of Directors zeigt, dass die Governance-Entscheidungen strikt von den privaten Angelegenheiten des CEOs getrennt werden sollen. Die Suche nach einem neuen permanenten CEO schreitet daher fort, ohne dass Huang als Kandidat gilt.

Marktposition und KI-Hardware Export

Nvidias Hardware ist zum unverzichtbaren Bestandteil der globalen KI-Infrastruktur geworden. Große Technologieunternehmen wie OpenAI, Google und Meta nutzen die Chips massenhaft, um Rechenzentren zu betreiben und Künstliche Intelligenz zu trainieren. Präsident Donald Trump erwähnte in der Vergangenheit bereits die strategische Bedeutung dieser Halbleiter für die technologische Souveränität. Gleichzeitig rücken Fragen nach den Exportrichtlinien für KI-Chips nach China stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Medienberichte deuten darauf hin, dass Nvidia über Lieferungen in die Volksrepublik informiert war, was zu weiteren regulatorischen Diskussionen führen könnte. Die Kombination aus technologischer Vorreitschaft und geopolitischer Komplexität prägt die aktuelle Marktsituation.