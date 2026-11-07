Nvidia RTX 5070 Ti: Massive Preiserhöhungen durch GDDR7-Engpass

Die Preise für die Nvidia RTX 5070 Ti steigen in Deutschland und den USA dramatisch an. GDDR7-Mangel und Kapazitätsverschiebungen treiben die Kosten in die Höhe, trotz Dementis eines Produktionsendes.

Die Preise für die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti verzeichnen weltweit einen signifikanten Anstieg, der weit über den ursprünglichen Herstellerempfehlungen liegt. Käufer in Deutschland zahlen für die Grafikkarte mit 16 GiB Speicher bereits mindestens 41 Prozent mehr als die UVP von 879 Euro. In den USA stieg der Mindestpreis innerhalb von acht Tagen im November 2026 um 13,6 Prozent an, nachdem der Chip bereits im Oktober bei 1.179,99 US-Dollar notiert hatte.

Treibende Faktoren hinter den Preissprüngen

Die primären Ursachen für die Preiskorrekturen liegen in den steigenden Kosten für GDDR7-Speicher und den höheren Abgabepreisen der Distributoren. Speicherhersteller verlagern Fertigungskapazitäten zugunsten von High Bandwidth Memory (HBM) für KI-Beschleuniger, was das Angebot für Consumer-Grafikkarten einschränkt. Hardware Unboxed berichtete im Januar, dass Asus das Ende des Produktlebenszyklus ("End of Life") für die RTX 5070 Ti meldete, was Nvidia jedoch klar widerlegte.

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Nvidia bekräftigte damals, dass sämtliche GeForce-SKUs weiterhin ausgeliefert würden. Asus führte die schwankende Verfügbarkeit ebenfalls auf Engpässe beim Grafikspeicher zurück und nicht auf eine eingestellte Produktion. Die jüngsten Preiserhöhungen bei chinesischen Distributoren im Oktober, bei denen die Preise um mehr als 600 Yuan auf 9.650 bis 9.850 Yuan stiegen, bestätigen die anhaltende Knappheit.

Marktdynamik und regionale Preisunterschiede

In den USA zahlen Kunden für die günstigste Variante der RTX 5070 Ti am Markt bereits deutlich mehr als 999 US-Dollar, dem Startpreis der RTX 5080. Da Nvidia bei der RTX 5070 Ti keine Founders Edition vertreibt, liegt die Preisgestaltung vollständig bei den Boardpartnern und dem Handel. Das aktuell günstigste Angebot stammt von Newegg, wo Gigabyte die GeForce RTX 5070 Ti Aero OC direkt vertreibt.

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Andere Custom-Designs erreichen bei Händlern wie Newegg, B&H und Best Buy bereits Preise von 1.500 US-Dollar. In Deutschland liegen die Preise laut einer PCGH-Stichprobe im Geizhals-Preisvergleich vom 7. November 2026 bei mindestens 1.242,59 Euro. Wer die Karte sofort benötigt, muss in einer aktuellen Stichprobe mit 1.399,90 Euro rechnen, was einem Aufpreis von knapp 59 Prozent entspricht.

Vergleich mit RTX 5080 und Ausblick

Die RTX 5070 Ti folgt der Preisdynamik der RTX 5080, bei der die Aufschläge bereits früher einsetzten. Beide Modelle nutzen die beschnittene Blackwell-Grafikprozessoren-variante GB203 und 16 GiB GDDR7-Speicher an einem 256-Bit-Interface. Engpässe bei diesen Komponenten wirken sich daher direkt auf beide Modelle aus. Die RTX 5080 war in den USA am 28. Oktober 2026 nicht mehr unter 1.999,99 US-Dollar erhältlich.

Trotz der massiven Preisanstiege lässt sich aus den US-Preisen kein Produktionsende ableiten. Große US-Händler führen die Grafikkarte weiterhin im Sortiment. Gerüchte um ein Produktionsende bis Januar 2027 kursieren, betreffen aber oft nicht explizit die RTX 5070 Ti. Experten warnen vor weiteren Aufschlägen, da die Speicherhersteller die Kapazitäten weiterhin zugunsten der profitableren HBM-Produktion für KI-Anwendungen umschichten.