Einstimmig hat der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang wieder als CEO eingesetzt. Ein Ende der Affären um das Unternehmen ist das nicht.

, aus dem Unternehmen ausgeschieden. Vorgeworfen werden ihm nicht nur Compliance-Verstöße, weil zwei der Frauen bei Nvidia beschäftigt sind, sondern auchzufolge gab es vor der einstimmigen Abstimmung über Huangs Rückkehr eine Vielzahl von Gesprächen, auch mit „hochrangigen Vertretern der US-Regierung“.

Diese sollen ergeben haben, dass die Wiedereinsetzung von Huang „keine Gefahr für die nationale Sicherheit“ darstelle. Nvidia ist der weltgrößte Lieferant von Beschleunigerchips für KI-Rechenzentren, die Trump-Regierung hat die Führerschaft der USA bei Künstlicher Intelligenz als eine Priorität ihrer Politik definiert.

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„Ich übernehme diese Verantwortung mit größter Demut und erneutem Engagement“, zitiert das Board Jensen Huang. Der neue, alte CEO dankt in der Mitteilung auch seinen Mitarbeitern, den Aktionären und „Partnern in aller Welt“, die sich für ihn eingesetzt hatten. Und ebenso seiner Familie, die ihn unterstützt habe.seine Arbeit fortsetzen werde.

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Zudem gibt es eine weitere Kommission, diese soll sich um Fragen der Nationalen Sicherheit und Exportkontrolle kümmern und nur aus „unabhängigen Direktoren“ bestehen. Namen nannte das Board nicht. Ebenso wird ein „Chief Compliance Officer“ gesucht, der sich um die Einhaltung der firmeninternen Regeln kümmert. Huangs Affären mit Kolleginnen stellten laut Nvidias eigenem „Huang nimmt seine alten Rollen als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung wieder ein.

Die Nachricht wird von Anlegern begrüßt: Die Nvidia-Aktie legte seit Handelsbeginn am Montag um rund 35 Prozent zu und notiert zwischenzeitlich bei 168 US-Dollar.drehen die Kurse am Montag wieder ins Plus. Der Nasdaq 100 liegt zur Stunde bei +7,5 Prozent, der S&P 500 ist mit 5 Prozent im Plus.. Die Anthropic-Aktie verliert weiter leicht an Boden und notiert bei 87 US-Dollar. Damit liegt der Kurs weiterhin über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.