Die frühere Megaspeed-Managerin soll Nvidia-Chips über Briefkastenfirmen nach China gebracht haben. Ein neuer Bericht nennt Verbindungen zu Gaming-Konzernen und mutmaßlichen Schleusern.

. Die Hongkonger Managerin war Führungsfigur des Cloud-Anbieters Megaspeed. Einige US-Beamte halten sie für eine chinesische Spionin. Peking nennt dies eine „Verleumdung“.

Die FT stützt sich nach eigenen Angaben auf mehr als ein Dutzend Personen mit Kenntnis der Vorgänge sowie auf Unternehmensregister und Handelsdaten. Huang reagierte laut Bericht nicht auf Fragen der FT zu den Vorwürfen. Die Megaspeed-Managerin war wegen einer Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef Jensen Huang in den Fokus der Ermittler gerückt. Im Rechenzentrumsgeschäft sei sie als „Jensens persönliche Assistentin“ bekannt.

Advertisement

Der Bericht wirft Jensen Huang kein Fehlverhalten vor. Die USA verbieten den Export von besonders leistungsfähigen KI-Chips nach China. Der Schmuggel mit den begehrten Halbleitern ist darum ein Milliardengeschäft.beziehen, weil sie nicht auf der US-Sanktionsliste stand. Megaspeed, eine Offshore-Firma, präsentierte sich als Kunde, der Nvidias Prüfungen bestand. Huang vertrat das Unternehmen nach außen.