Nvidia-Skandal: Jen-Hsun Huang tritt zurück, Kress übernimmt als Chefin

Jen-Hsun Huang tritt als Nvidia-Chef zurück. Jennifer Kress übernimmt kommissarisch. Spionageskandal und芯片-Exporte nach China belasten den Aktienkurs massiv.

Der US-Chipriese Nvidia steht im Zentrum eines schweren Führungskrisen- und Spionageskandal s, der zum sofortigen Rücktritt von CEO Jen-Hsun Huang geführt hat. Die Entscheidung wurde bekannt, nachdem Vorwürfe aufkamen, dass Huang eine Beziehung mit einer Frau einging, die von US-Behörden als mutmaßliche Agentin Pekings eingestuft wird. Dies ist laut Berichten die insgesamt dritte außereheliche Affäre, die mit seinem Rücktritt in Verbindung gebracht wird, wobei es sich um das zweite Verhältnis mit einer Angestellten des Unternehmens handelt. Nvidia lehnte jede direkte Kommentierung der Vorwürfe ab, bestätigte aber den Führungswechsel.

Ursachen des Rücktritts und Regierungskritik

Die politische Dimension des Skandals ist enorm, da der Spionageverdacht nun auch in der US-Regierung von Präsident Donald Trump Kreise zieht. Berichten des Weißen Hauses zufolge wird intern bereits über eine Ablösung von Huang diskutiert. Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister im Kabinett vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie scharf, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen, was als nationales Sicherheitsrisiko gewertet wird.

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US-Präsident Donald Trump äußerte zuvor öffentlich sein "volles Vertrauen" in den Minister und Huang, der im April 2025 einen kurzen Draht zum Präsidenten im Weißen Haus pflegte. Doch dieser Rückhalt zerbricht nun angesichts der neuen Fragen zu möglichen illegalen Lieferungen von Nvidia-Chips nach China. Lutnick und Huang wurden vor einen Senatsausschuss vorgeladen, nachdem Senatorin Maggie Thatcher sie im Dezember für eine öffentliche Anhörung forderte. Sie verweist dabei auf massive Sorgen mit Blick auf die Nationale Sicherheit.

Kommissarische Übernahme durch Jennifer Kress

Jennifer Kress übernimmt nun die kommissarische Führung des Unternehmens, ein Amt, das sie bisher nicht innehatte. Mit dem rasanten Aufstieg der Firma zum Motor des KI-Booms war das bisher komplett auf die Führungsrolle von Huang zugeschnitten, der tief ins Tagesgeschäft involviert war. Vor Nvidia arbeitete Kress drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie unter anderem die Finanzen des Server-Bereichs verantwortete. Den Job bei dem Chipkonzern habe sie auch auf Anraten ihrer Söhne übernommen, die damals acht und zehn Jahre alt waren.

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Als kommissarische Chefin muss Kress nun plötzlich das ganze Unternehmen managen, während es gerade "eine außerordentlich schwierige Zeit" durchlebt, wie sie in ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiter einräumte. Sie bedankte sich für die Professionalität und Widerstandsfähigkeit der Belegschaft. Branchenanalyst Patrick Moorhead betonte, Kress habe über das Finanzressort hinaus stets auch tief mit den Produkten des Unternehmens ausgekannt, von Server-Systemen für Rechenzentren bis zur entsprechenden Software. Ihre Aktienbestände waren zum Schlusskurs vom Mittwoch rund 800 Millionen Dollar wert.

Aktienkurs-Einbruch und interne Untersuchungen

Die Nachricht vom Rücktritt hat die Märkte schockiert. Die Nvidia-Aktie brach an der Wall Street ein. Zum Handelsstart gab der Kurs um 13,4 Prozent nach. Im Sog der Meldung fielen auch Papiere anderer Tech-Konzerne deutlich. Coreweave verlor 13 Prozent, Sandisk 8,2 Prozent und Seagate 5,6 Prozent des Wertes. Der rasanten Aufschwung der Firma, den Kress mitgestaltete, ging lange Zeit mit einem enormen Wachstum des Aktienkurses einher, das nun abrupt abgebrochen wurde.

Nvidia teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, um zu überprüfen, ob der Firmenchef tatsächlich zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei. Die Untersuchung solle demnach von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden. Ein Teil des Verwaltungsrats hieß es weiterhin, man habe derzeit keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien. Die Prüfung wird aber allen verfügbaren Informationen nachgehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.