Markt Analyse von Marco Ahnert über: S&P 500, NVIDIA Corporation, Kupfer Futures, 10-jährige US. Lesen Sie Marco Ahnert's Analyse auf Investing.com.

steigt um 4,7 Prozent. Mit Jensen Huangs Rückkehr bekommt die Börse einen Teil ihres Vertrauens zurück. Ich nehme die Erholung ernst. Eine solche Bewegung verbessert das Marktbild, auch wenn sie noch keine dauerhafte Wende beweist.

Nvidia bestätigt, dass hohe Regierungsebenen in den Entscheidungsprozess eingebunden waren. Das unterstreicht die politische Bedeutung des Unternehmens. Huangs Rückkehr beantwortet allerdings noch nicht, wie gut sich die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren künftig verdienen.lag am Montag in der offiziellen Tagesreihe bei 4,92 Prozent, genauso hoch wie am Freitag. Die Euphorie bei Aktien brachte also keine vergleichbar starke Gegenbewegung bei den langfristigen Renditen.

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Für mich bleibt offen, ob neben der Personalfrage größere Wachstumssorgen wirken. Der Vergleich mit 2018 ist hilfreich, solange er nicht zur Vorhersage wird. Damals erhöhte die Fed im Dezember trotz schwacher Märkte die Zinsen. Im Januar wechselte sie zu Geduld, im Juli senkte sie erstmals wieder.

Damals lag die Inflation nahe zwei Prozent. Heute nennt Fed-Gouverneurin Lisa Cook eine geschätzte Oktoberinflation von 3,8 Prozent beim Preisindex für persönliche Konsumausgaben. Eine Wiederholung lässt sich daraus nicht ableiten. Auch die aktuellen Wirtschaftsdaten sprechen gegen eine einfache Krisenerzählung.

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Der amerikanische Gesamt-Einkaufsmanagerindex sank auf 54,6 Punkte, zeigt aber weiterhin Wachstum. Die Preise steigen langsamer, fallen jedoch nicht allgemein. Das ist ein Unterschied, den die Fed berücksichtigen muss.liefert ebenfalls kein eindeutiges Urteil. Die Londoner Kupfernotierung für Lieferung in drei Monaten lag am Montag rund 16 Prozent unter dem Wert vom 28.

Oktober. Gleichzeitig gibt es in China Engpässe bei kurzfristig verfügbarem Metall. Schwächere Börsenpreise und regionale Knappheit können nebeneinander bestehen. Der Preisrückgang allein beweist noch keinen entsprechenden Einbruch des tatsächlichen Verbrauchs.

Peking erleichtert unterdessen kreditfinanzierte Aktienkäufe. Die angekündigte Lockerung gilt erst ab 30. November. Sie kann zusätzliche Nachfrage ermöglichen, verbessert aber nicht automatisch Unternehmensgewinne.

Politische Unterstützung verdient Aufmerksamkeit, eine Kursgarantie sehe ich darin nicht. Mein Urteil: Die Erholung hat eine Chance. Für neue Käufe möchte ich sehen, dass auch Rücksetzer Käufer finden und mehr Unternehmen die Bewegung tragen. Gleichzeitig muss die Finanzierung des KI-Ausbaus tragfähig bleiben.

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Ein starker Börsentag nimmt der Fed ihre schwierige Abwägung nicht ab. Was ich Anlegern mitgeben möchte: Eine personelle Lösung kann Zuversicht schnell zurückbringen. Für einen dauerhaften Aufschwung müssen Erträge, Finanzierung und Geldpolitik zusammenpassen. Die Inflationszahlen am Mittwoch und die Fed-Entscheidung am 9.

Dezember liefern die nächsten Prüfsteine. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

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