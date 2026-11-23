Nvidia setzt Jensen Huang wieder als Chief Executive Officer ein. Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig zu. Trump begrüßt die Entscheidung.

Nvidia ernannte Jensen Huang mit sofortiger Wirkung erneut zum Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrat s. Das Technologieunternehmen bestätigte diese Personalentscheidung am Montag auf seiner offiziellen Website. Der US-amerikanische Chip-Hersteller begründete die Wiedereinsetzung des Gründers mit der Überzeugung, dass keine Gefährdung der nationalen Sicherheit besteht.

Unmiss verständliche Rückkehr des Gründers

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die Rückkehr von Jensen Huang einstimmig beschlossen. Dieses Vorgehen beendet die vorübergehende Abwesenheit des 63-jährigen Managers, der infolge eines Spionageskandals von seinem Amt zurückgetreten war. Die Entscheidung markiert ein klares Signal an den Markt, dass die Führungsebene die Kontinuität des Unternehmens wiederherstellen möchte. Huang übernimmt nun die Rolle des Präsidenten und CEO wieder.

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Gespräche und Regierungsabschätzung

Die erneute Berufung des Managers erfolgte nach intensiven Konsultationen. Der Verwaltungsrat führte detaillierte Gespräche mit Jensen Huang, um seine Eignung und Offenheit für die Unternehmensführung neu zu bewerten. Zusätzlich holte das Gremium Einschätzungen von hochrangigen Vertretern der US-Regierung ein. Auf Basis dieser Informationen und der erhaltenen Bewertungen ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die Wiedereinsetzung von Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt.

Politische Unterstützung durch den US-Präsidenten

US-Präsident Donald Trump äußerte sich positiv zur Rückkehr des NVIDIA-Managers. Auf seiner Plattform Truth Social begrüßte Trump die getroffene Entscheidung des Verwaltungsrats als richtig und einzig angemessen. Der 80-jährige Politiker betonte, dass die Vereinigten Staaten die Führung von Jensen Huang bei Nvidia benötigen. Er sei essenziell, um den Erfolg und Wohlstand nicht nur des großen Unternehmens, sondern der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu sichern. Zuvor hatte Trump den Vorstand des Unternehmens bereits öffentlich aufgefordert, die Kehrtwende herbeizuführen.

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Dank an die Interimsleitung und Marktreaktion

Harvey C. Jones, der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Nvidia, erklärte, dass Huang die richtige Person sei, um das Unternehmen zu leiten. Diese Maßnahme liege im besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden. Der Verwaltungsrat drückte sein volles Vertrauen in Jensen Huang aus und freute sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Gleichzeitig dankte Nvidia Colette Kress für ihre hervorragende Arbeit als Interims-CEO. Sie hatte diese Aufgabe zusätzlich zu ihren fortbestehenden Pflichten als Chief Financial Officer übernommen.

Massive Aktienschwung am Handelstag

Die Finanzmärkte reagierten äußerst positiv auf die Nachricht von der Rückkehr von Jensen Huang. Die Nvidia-Aktie stieg innerhalb von Minuten um rund 17 Prozent. Vor der Bekanntgabe pendelte der Kurs den Großteil des Handelstages bei etwa 124 Dollar. Kurz nach 15 Uhr Uhrzeit verzeichnete der Kurs einen plötzlichen Sprung auf zeitweise mehr als 146 Dollar. Dieser zweistellige Anstieg spiegelt das große Vertrauen der Anleger in die neue Führungsstruktur wider.