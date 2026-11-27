Nach dem gegen Chinas KI-Branche gerichteten US-Exportverbot sollen Dell und Supermicro auf Geheiß Nvidias keine Server mehr nach Südostasien verschicken.

Neben chinesischen Unternehmen werden wohl auch einige Cloud-Anbieter Südostasiens aufgrund verschärfter US-Exportverbote in ihrer künftigen Geschäftsentwicklung beeinträchtigt. Denn Nvidia soll seinen Geschäftspartnern unter den Computerherstellern verboten haben, künftig Server nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern.

Dortige Unternehmen könnten die Rechenkapazitäten an chinesische KI-Firmen vermieten, was die US-Regierung verhindern will.zurückzuführen sein. Denn die früheren Exportverbote für KI-Chips wirkten nur beschränkt. Statt eigene Systeme, etwa zum Training eigener KI-Modelle, aufzubauen, kann die Zielgruppe die verbotene Ware in der Cloud nutzen. Das soll nächstes Jahr schwieriger werden.

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Die Aktienkurse von Neocloud-Anbietern waren daraufhin bereits gefallen. , die sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, mit den Anordnungen an Dell und Supermicro durchsetzen. Die vier genannten Länder Südostasiens gehören demnach zu beliebten Zielen chinesischer KI-Entwickler, die sich Zugang zu Nvidias modernsten Chips verschaffen wollen. Diese sind vom Export nach China bereits seit Jahren ausgeschlossen.