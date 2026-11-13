Nvidia sucht Nachfolger für Jensen Huang: Rene Haas im Fokus

Nach Affären um Jensen Huang sucht Nvidia einen CEO. Rene Haas von Arm ist Kandidat. Finanzchefin Colette Kress übernimmt interimistisch die Leitung des Tech-Konzerns.

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat bereits Gespräche mit Rene Haas über die Übernahme des Chefpostens nach dem Rücktritt von Jensen Huang geführt. Die Suche nach einem neuen CEO für den US-Chipkonzern läuft auf Hochtouren, nachdem die Trennung durch private Skandale um den bisherigen CEO unausweichlich geworden ist. Der bisherige Leiter des britischen Chipunternehmens Arm Holdings ist der Unternehmensführung bestens vertraut und gilt als prominenter Bewerber.

Rene Haas und das Schicksal der Arm-Akquisition

Rene Haas und Jensen Huang waren in der Vergangenheit bereits in geschäftlicher Interaktion verwickelt, als Nvidia versuchte, den Konkurrenten Arm zu übernehmen. Dieses Angebot scheiterte vor sechs Jahren an den Bedenken der US-Kartellbehörde, doch das Interesse an der Technologie des britischen Herstellers blieb bestehen. Jetzt könnte die Ironie des Schicksals in Kraft treten, wenn Haas, der aus dieser gerade abgelehnten Umgebung stammt, die Führung des amerikanischen Tech-Giganten übernehmen würde. Laut Angaben der Financial Times ist jedoch nicht garantiert, dass Haas das Angebot final zugesprochen bekommt, da mehrere andere Kandidaten im Gespräch sind.

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Private Affären zwingen Jensen Huang zum Rücktritt

Der Rücktritt von Jensen Huang ging auf Enthüllungen über mindestens zwei Affären außerhalb seiner Ehe mit Lori Huang zurück. Eine dieser Affären fand mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang statt, was die Situation zusätzlich komplex machte. Diese privaten Verfehlungen haben dazu geführt, dass der 63-jährige CEO seinen Platz räumen musste, obwohl er fachlich als kaum ersetzbar gilt. Vorübergehend übernimmt die Finanzchefin Colette Kress die Leitung des Unternehmens, um die Stabilität in der Übergangsphase zu gewährleisten. Die Suche nach einer dauerhaften Lösung ist daher von hoher Priorität für die Unternehmensstrategie.

Stephen Witt kritisiert das Image von Jensen Huang scharf

Stephen Witt, der als Biograf für das Buch The Thinking Machine fungierte, übt in der New York Times schonungslose Kritik an Jensen Huang. Witt interviewte fast 200 Personen aus dem Umfeld des ehemaligen CEOs und beschrieb dessen private Affären als offenes Geheimnis. Hinter dem sorgfältig gepflegten Image des bodenständigen Visionärs habe er einen Herrscher entdeckt, der von Hybris, Narzissmus und unkontrollierten Wutausbrüchen geprägt sei. Diese Enthüllungen haben das öffentliche Bild des Technologieunternehmers nachhaltig beschädigt und die Suche nach einem neuen Leader zusätzlich erschwert.

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Technische Exzellenz vs. Führungsverantwortung

Trotz der vernichtenden Kritik durch Stephen Witt wird Jensen Huang fachlich als Weltklasse-Informatiker und knallharter Verhandler eingestuft. Er gilt als zentraler Antreiber des Chipgiganten, weshalb sein Einfluss auf die aktuelle Marktposition von Nvidia kaum überschätzt werden darf. Ein drastischer Vergleich aus dem Bericht stellt fest, dass Nvidia ohne Jensen Huang vergleichbar sei mit den Chicago Bulls ohne Michael Jordan. Diese Abhängigkeit macht die Nachfolgeregelung zu einer heiklen Angelegenheit, da der technische Kern des Unternehmens eng mit der Person des ehemaligen CEOs verknüpft ist.

Zukunftsausblick und interimistische Führung

Bis ein neuer Konzernchef gefunden ist, bleibt die Verantwortung bei Colette Kress, die die interimistische Führung innehat. Der Verwaltungsrat muss nun abwägen, ob ein interner Nachfolger wie Rene Haas die beste Wahl ist oder ob externe Kandidaten bevorzugt werden sollen. Die Kombination aus technischer Expertise und ethischer Integrität wird entscheidend sein, um das Vertrauen der Investoren und der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Die nächsten Schritte in diesem Prozess werden die strategische Ausrichtung von Nvidia für die kommende Ära maßgeblich bestimmen.