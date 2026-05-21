Nvidia, Swiss Life, Stihl, Home Depot, Dr. Martens, Hornbach: Branchen-News

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Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia hat erneut zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen, während der Bau von KI-Rechenzentren mit außerordentlicher Geschwindigkeit voranschreitet. Jensen Huang, Gründer und Chef von Nvidia , kündigte zusätzliche Aktienrückkäufe im Volumen von 80 Milliarden Dollar an und hob die Quartalsdividende auf 0,25 von 0,01 Dollar je Aktie an.

Der bereinigte Gewinn von Nvidia kletterte auf 1,87 Dollar je Aktie. Der Lebensversicherer Swiss Life hat die Prämieneinnahmen im ersten Quartal währungsbereinigt um fünf Prozent auf 8,2 Milliarden Franken gesteigert, während die Gebühreneinnahmen dank eines Wachstums in allen Sparten um sechs Prozent auf 686 Millionen Franken zugelegt haben. Stihl, der Motorsägen- und Gartengerätehersteller, hat die weltweite Konjunkturflaute zu spüren bekommen und strebt ein Umsatzniveau 2026 an.

Home Depot hat die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen, während der Umsatz um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar zugelegt hat. Dr. Martens hat einen satter Gewinnsprung erzielt, während der Schuhhersteller die neue Strategie verfolgt, die den weitgehenden Verzicht auf Rabatte vorsieht. Hornbach hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines schwierigen Konsumumfelds behauptet





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