Ein Fehler im Nvidia-Treiber verursacht extreme SSD-Abnutzung. Bis zu 30 Gigabyte pro Stunde werden geschrieben. Infos zur Diagnose und zum manuellen Hotfix.

Ein aktueller Treiberfehler von Nvidia führt bei vielen Nutzern zu drastischen Beeinträchtigungen ihrer Storage-Hardware. Auf bestimmten Windows-PCs löst das Problem ungewöhnlich große Datenmengen aus, die im Hintergrund permanent auf die Festplatte geschrieben werden. In extremen Fällen wurden Schreibzugriffe von bis zu 30 Gigabyte pro Stunde gemessen, was die Lebensdauer der betroffenen Speicher erheblich verkürzt.

Technische Ursache: Schlechte Logdatei-Verwaltung

Der Kern des Problems liegt im Prozess "NVDisplay.Container.exe", der direkt mit der Grafiksoftware von Nvidia verbunden ist. Dieser Prozess schreibt Daten in die Logdatei mit dem Namen "nvlog.nvlgstg". Das technische Versagen besteht darin, dass die Datei nicht einfach nur um neue Informationen ergänzt wird, sondern scheinbar immer wieder vollständig neu geschrieben wird. Dies geschieht besonders häufig in Zeiten, in denen der PC eigentlich im Leerlauf ist und keine aktive Nutzung durch den Benutzer vorliegt.

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Die Diskrepanz zwischen verschiedenen Treiberversionen ist hierbei frappant. Ein Nutzer berichtete, dass er innerhalb von nur fünf Minuten rund 515 Megabyte an Schreibvorgängen messen konnte. Im Vergleich dazu lagen diese Werte bei einer älteren, stabilen Treiberversion bei weniger als 2 Megabyte. Diese massive Differenz zeigt, dass der Fehler nicht auf die Hardware selbst, sondern spezifisch auf die aktuelle Softwareversion zurückzuführen ist.

Extremwerte und Hardware-Sensibilität

Wie stark ein einzelner Rechner von diesem Verhalten betroffen ist, hängt stark vom jeweiligen Systemaufbau und der installierten Treiberversion ab. Ein Nutzer meldete einen Extremwert von rund 30 Gigabyte Schreibzugriffen pro Stunde. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Zahlen aus Einzelmessungen stammen und nicht zwangsläufig für jeden PC gelten. Dennoch stellen unnötige und extrem hohe Schreibvorgänge ein ernsthaftes Risiko dar, da die Speicherzellen von SSDs nur eine begrenzte Anzahl an Schreib- und Löschzyklen verkraften.

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Auch nach der Veröffentlichung eines offiziellen Hotfixes durch Nvidia bleibt das Problem nicht für alle Nutzer gelöst. Auf einem System, das mit der Grafikkarte "RTX 4090" und der SSD "Samsung 990 Pro" bestückt war, kamen innerhalb von neun Stunden Leerlaufzeit noch einmal 40,85 Gigabyte an Schreibzugriffen zusammen. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Fix nicht universell auf allen Konfigurationen wirkt, insbesondere bei neueren High-End-Komponenten.

Betroffene Hardware und Diagnose-Methoden

Bisher ist nicht abschließend geklärt, welche spezifischen Nvidia-Grafikkartenmodelle vom Fehler betroffen sind. Die Berichte deuten jedoch darauf hin, dass sowohl ältere als auch aktuelle Modelle Probleme verursachen können. Nutzer können jedoch selbst prüfen, ob ihr PC von diesem Phänomen betroffen ist. Unter Windows lässt sich dies einfach kontrollieren, indem man die Tastenkombination Windows-Taste plus R drückt.

Im darauf folgenden Ausführen-Fenster gibt man den Befehl "resmon" ein und öffnet den Ressourcenmonitor. Dort wählt man den Reiter "Datenträger" aus. Wenn dort der Prozess "NVDisplay.Container.exe" im Leerlauf ständig auf die Datei "nvlog.nvlgstg" zugreift und hohe Datenmengen verarbeitet, liegt wahrscheinlich der bekannte Fehler vor. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, die Belastung der eigenen SSD in Echtzeit zu überwachen.

Lösungsweg: Manuelle Installation des Patches

Um das Problem zu beheben, müssen Nutzer den Hotfix mit der Versionsnummer 621.35 manuell installieren. Eine automatische Updateschleife scheint den Patch bisher nicht zuverlässig auf allen Systemen bereitzustellen. Der Download steht offiziell zur Verfügung, erfordert aber aktives Handeln des Benutzers. Bis Nvidia eine dauerhafte Lösung in einem größeren Update integrieren wird, ist die manuelle Installation dieses spezifischen Patches der einzige bekannte Weg, um die extreme Abnutzung der SSDs zu stoppen.