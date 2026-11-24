Nvidia macht Geforce-Grafikkarten fit für Dawn of War 4. Gleichzeitig soll der Geforce 621.40 WHQL einem besonders nervigen SSD-Problem ein Ende setzen.

Nvidia hat am 24. November den Geforce 621.40 WHQL zum Download freigegeben. Der neue Game-Ready-Treiber richtet sich unter anderem an Spieler von Warhammer 40.000: Dawn of War 4 und Assetto Corsa Rally.

Auch Where Winds Meet wird in den Release Notes aufgeführt, nachdem das Action-Rollenspiel am 23. November Unterstützung für DLSS 5 mit 3D-Guided Neural Rendering erhalten sollte. Abseits der Spiele nimmt Nvidia allerdings auch eine Fehlerkorrektur vor, die bereits Bestandteil des kürzlich veröffentlichten Hotfix-Treibers war. Der vierte Ableger der Dawn-of-War-Reihe erscheint regulär am 3.

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Dezember 2026. Besitzer der Commander Edition können bereits ab dem 30. November auf das Echtzeitstrategiespiel zugreifen. Auf technischer Seite setzt das von King Art Games entwickelte Spiel unter anderem auf DLSS 4.5 Super Resolution.

Bei Where Winds Meet steht derweil DLSS 5 im Vordergrund. Mit 3D-Guided Neural Rendering sollen auf Systemen mit Geforce RTX 50 und RTX Spark unter anderem die Beleuchtung und die Darstellung von Materialien verbessert werden. Für die Rennsimulation Assetto Corsa Rally steht wiederum die Unterstützung von DLSS 4.5 samt Dynamic Multi Frame Generation im Fokus. Die entsprechenden Optimierungen waren allerdings bereits Bestandteil des Geforce 621.24 WHQL, den Nvidia am 12.

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November veröffentlicht hatte. Der wesentliche Unterschied zum vorherigen regulären Game-Ready-Treiber findet sich dementsprechend bei den Fehlerkorrekturen. Mit dem Geforce 621.40 WHQL will Nvidia den übermäßigen Schreibzugriffen auf die Datei nvlog.nvlgstg Einhalt gebieten. Das unter der Fehlernummer 7116722 geführte Problem hatte der Chiphersteller bereits mit dem Geforce 621.35 Hotfix adressiert.

Einigen Nutzerberichten zufolge seien die Schreibzugriffe nach mehreren Stunden allerdings erneut aufgetreten. Ob der Fehler mit dem Geforce 621.40 auf allen betroffenen Systemen der Vergangenheit angehört, bleibt abzuwarten. Übermäßige Schreibzugriffe auf die Datei nvlog.nvlgstg Fehlerhafte Farbdarstellung von DJI-D-Log-Videos im H.265-Format unter Windows Fotos und Media Player Der neue Game-Ready-Treiber steht sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11 in der jeweiligen 64-Bit-Ausführung zur Verfügung.

Das Installationspaket umfasst rund 1,04 GB und kann wahlweise über die Nvidia App oder die Webseite des Chipherstellers bezogen werden. Nvidia veröffentlicht den Geforce 621.40 WHQL mit Optimierungen für Dawn of War 4, Assetto Corsa Rally und Where Winds Meet. Der neue Game-Ready-Treiber soll übermäßige SSD-Schreibzugriffe unterbinden, nachdem bereits ein Hotfix das Problem adressiert hatte. Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerNvidia hat mit dem Geforce 621.40 WHQL einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht. Neben den Optimierungen für Dawn of War 4 nimmt sich der Chiphersteller eines Problems abseits der Spiele an.