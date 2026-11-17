Nvidia meldet historische Quartalszahlen und bestätigt anhaltende KI-Nachfrage. Interims-Chefin Colette Kress legt Prognose für das Geschäftsjahr 2028 vor und kündigt neue Vera-Rubin-Chips an.

Der Chipkonzern Nvidia hat die tiefgreifende Sorge an den globalen Finanzmärkten zerstreut, dass der Boom in der Künstlichen Intelligenz (KI) möglicherweise an Kapitalmangel scheitert. Nach den am Montagabend veröffentlichten historischen Finanzzahlen bestätigte Interimschefin Colette Kress bei einem erwartet spannungsreichen Gespräch mit Investoren, dass die immense Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Modelle weiterhin ungebrochen ist. Diese klare Kommunikation dämpfte die Ängste vor einer baldigen Erschöpfung der Investitionswelle in die digitale Infrastruktur.

Finanzielle Rekordzahlen und massive Umsatzsteigerungen

Das abgelaufene Quartal markierte einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, da Nvidia einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar verbuchte. Dieser Wert repräsentiert eine Steigerung von 103 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und unterstreicht die dominierende Marktposition des Herstellers. Besonders hervorzuheben ist, dass allein der Vertrieb von Technik für große Rechenzentren 107,6 Milliarden Dollar zum Gesamtergebnis beitrug, was die zentrale Rolle dieser Infrastruktur für das Geschäft beweiist.

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Der Nettogewinn kletterte in dieser Periode auf einen beeindruckenden Wert von 65,3 Milliarden Dollar. Diese Zahlen legten den Grundstein für eine optimistische Sichtweise auf die zukünftige Performance. Analysten der US-Finanzplattform CNBC hatten im Durchschnitt lediglich mit einem Umsatz von 125,1 Milliarden Dollar für das laufende Quartal gerechnet, ein Wert, der von der tatsächlichen Entwicklung deutlich übertroffen werden wird. Nvidia prognostiziert für den aktuellen Zeitraum einen Umsatz von rund 130 Milliarden Dollar, was die Erwartungen der Fachwelt weit hinter sich lässt.

Vera Rubin als Treiber für zukünftiges Wachstum

Ein zentraler Motor für diese anhaltende Expansion ist die neue Hardware-Generation, die als Vera Rubin bekannt ist. Diese Chips stellen die neueste und leistungsfähigste Technologie dar, die speziell für den Einsatz in den riesigen Rechenzentren entwickelt wurde, in denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Colette Kress betonte in ihrem Statement, dass der Start der Vera-Rubin-Systeme explosiv verlaufen sei und der Fahrplan strikt eingehalten werde. Die ersten Systeme wurden bereits erfolgreich an Kunden ausgeliefert.

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Um das Wachstum langfristiger zu sichern, erhöhte Interims-Chefin Colette Kress die Wachstumsprognose für das bis Januar 2028 laufende Geschäftsjahr von ursprünglich 70 Prozent auf nunmehr 75 Prozent. Diese Anpassung spiegelt das hohe Selbstvertrauen der Unternehmensleitung wider, das sie im Investoren-Call deutlich machte. Der Ehrgeiz des Konzerns sei nie größer gewesen, so Kress, was auf die strategische Ausrichtung auf hochmoderne KI-Hardware hindeutet. Diese Entwicklung ist entscheidend, um die massive Nachfrage der Tech-Industrie zu decken.

Erweiterung des Kundenstamms und Marktreaktionen

Während traditionell die großen Technologiekonzerne Milliardenbeträge in den KI-Ausbau investieren, zeigt Nvidia nun, dass sich der Kundenkreis signifikant erweitert. Unternehmen, die hochleistungsfähige KI-Programme entwickeln, werden zu immer wichtigeren Partnern. Laut aktuellen Einschätzungen sollen solche Spezialisierer bereits in diesem Jahr rund 15 Prozent des Rechenzentrumsumsatzes von Nvidia ausmachen. Zu diesen neuen wichtigen Kunden zählen insbesondere die Unternehmen OpenAI und Anthropic, die zunehmend eigene Rechenzentren und spezialisierte Technik aufbauen.

Die Finanzmärkte reagierten unmittelbar und positiv auf die präsentierten Zahlen und Prognosen. Die Nvidia-Aktie stieg nach Börsenschluss um rund vier Prozent an, was die Begeisterung der Anleger widerspiegelt. Diese positive Stimmung zog sofort weitere Kreise im globalen Finanzsektor. Die ersten Wetten auf den nächsten Handelstag zeigten beim technologielastigen Index Nasdaq100 ein Plus von 1,4 Prozent und beim breiten S&P 500 ein Plus von 0,7 Prozent. Auch in Asien und Südkorea war die Laune optimistisch: Der japanische Nikkei legte um 1,1 Prozent zu, während der südkoreanische Kospi, Heimat der Rivalen Samsung und SK Hynix, zum Börsenstart um 2,9 Prozent stieg.

Risikofaktoren und Führungssituation

Trotz der euphorischen Zahlen gibt es bedeutende strategische Unsicherheitsfaktoren, die die Zukunft belasten könnten. Ein großes Risiko bleibt der chinesische Markt, da Nvidia vorsichtshalber mit null Umsatz im Rechenzentrums-Geschäft in China rechnet. Diese Nullprognose reflektiert die komplexen geopolitischen und handelspolitischen Hürden, die das Unternehmen dort vorfindet. Dennoch plant Nvidia weiterhin massive Investitionen in die eigene Infrastruktur und hat bis 2032 Zusagen in Höhe von 32 Milliarden Dollar für Aufträge bei spezialisierten KI-Cloud-Anbietern getätigt.

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Auf der Führungsebene bleibt vorerst Ruhe. Nvidia schloss eine Rückkehr des ehemaligen Chefs Jensen Huang (63) an die Konzernspitze vorerst aus. Die vorübergehende Führung durch Colette Kress (59), die als Finanzchefin fungierte, scheint somit weiterhin die aktuelle Konstante zu sein. Der Börsenexperte Gene Munster von Deepwater Asset Management erwartet laut CNBC dennoch, dass die Nvidia-Aktie weiter steigen wird, da die fundamentals die Marktstimmung dominieren. Die Kombination aus soliden Zahlen, neuen Produkten und expandierenden Kundenkreisen stützt diese Einschätzung weiter ab.