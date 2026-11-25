US-Justizminister Todd Blanche bestätigt gegen Jensen Huang keine Sicherheitsrisiken. Trump könnte durch Aktienkursgewinn profitieren. Klärung durch Kongressanhörung am 3. Dezember.

Der US-Justizminister Todd Blanche hat dem US-Präsidenten Donald Trump und Vizepräsident JD Vance am Wochenende vor der Rückkehr von Jensen Huang bestätigt, dass keine Beweise für ein Sicherheitsrisiko vorliegen. Diese Einschätzung erhielt der Verwaltungsrat von Nvidia direkt von hochrangigen Stellen der US-Regierung, wodurch keine Gefahr für die nationale Sicherheit durch die Wiedereinsetzung des CEOs als begründet angesehen wird. Die Entwarnung beruht jedoch nicht auf einer separaten Untersuchung gegen Jensen Huang selbst, sondern auf den Ergebnissen laufender Ermittlungen gegen zwei große Kunden von Nvidia.

Ermittlungen gegen Super Micro Computer und Alice Huang

Laut Reuters stützt sich die Einschätzung von US-Justizminister Todd Blanche aktuell auf Ermittlungen gegen den Serverhersteller Super Micro Computer und eine weitere Beschuldigte, die mutmaßlich mit chinesischen Nachrichtendiensten in Verbindung steht. Die Vorwürfe bezogen sich darauf, dass KI-Beschleuniger von Nvidia unter Umgehung geltender US-Exportkontrollen nach China geschleust worden sein sollen. Dabei wurden Server mit Nvidia-GPUs im Wert von 2,5 Mrd. US-Dollar genannt.

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Die Quellen berichteten, dass sich in den gegen die beiden Kunden geführten Verfahren keinerlei Hinweise darauf ergaben, dass Jensen Huang als ein Agent Chinas tätig war oder wissentlich sensible Halbleitertechnik weitergab. Die mutmaßlichen Geheimdienstkontakte der zweiten Beschuldigten konnten von Reuters selbst nicht bestätigt werden, und Peking bestreitet diese Verbindungen. Trotzdem warnten Sicherheitsexperten vor diesem Hintergrund vor möglichen Konsequenzen.

Kritik an der fehlenden formellen Untersuchung durch das Justizministerium

Sicherheitsexperten wie der frühere CIA-Offizier Steve Cash kritisieren, dass die Entwarnung für Jensen Huang nicht den üblichen Abläufen der US-Spionageabwehr folgte. Steve Cash, der Leiter des Netzwerks The Steady State ist, hält das Fehlen einer formellen Untersuchung durch das Justizministerium für alarmierend, wenn auch nicht für überraschend. Dies wirft Fragen nach der Transparenz der Sicherheitsbewertungen hoch, insbesondere da das FBI die Nvidia-Führung mindestens zweimal in sogenannten Defensive Briefings über chinesische Spionagemethoden aufgeklärt hat.

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Politische Interessenkonflikte und Donald Trumps Aktienbesitz

Donald Trump könnte als Nvidia-Aktionär vom Kurssprung nach Huangs Rückkehr profitiert haben, was Kritik an möglichen Interessenkonflikten auslöste. Laut seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde, dem sogenannten OGE, hielt Donald Trump zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien. Kritiker werfen Donald Trump daher vor, sich in die Personalentscheidung eines Börsenkonzerns eingemischt und selbst vom Kurssprung profitiert zu haben, während das Weiße Haus verweist darauf, dass unabhängige Berater das Depot von US-Präsident Donald Trump verwalten.

Kursgewinn durch Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO

Am 23. November 2026, dem Tag der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia, schloss die Nvidia-Aktie bei 165,05 US-Dollar, ein Plus von 39,52 US-Dollar respektive 31,48 Prozent. Die Höhe des möglichen Kursgewinns lässt sich nur eingrenzen, da die Formulare selbst nur Wertspannen nennen, aus denen sich ein Bestand von rund 32.000 bis 370.000 Aktien ableiten lässt. Bei unverändertem Aktienbestand ergibt sich nach PCGH-Berechnung ein möglicher Gewinn, den die Financial Times auf bis zu 15 Millionen US-Dollar kalkulierte.

Käufe und Verkäufe im Oktober 2026 und November sind in den Unterlagen noch nicht erfasst, was die genaue finanzielle Dimension des Vorteils weiter unklar macht. Die Handelsbehörde BIS (Bureau of Industry and Security) ermittelt seit 2024, während das Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen führt. Nvidia unterliegt seit Juni 2025 einer Liefersperre und steht seit dem 23. November 2026 auf der Entity List, was die regulatorische Spannung weiter erhöht.

Kommende Anhörungen im Kongress und anhaltende Sicherheitsbedenken

Am 1. Dezember soll Jensen Huang vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses nichtöffentlich aussagen, und am 3. Dezember folgt eine öffentliche Anhörung im Bankenausschuss des Senats. Republikaner wie Demokraten sehen die Sicherheitsbedenken gegen Jensen Huang noch nicht ausgeräumt, weshalb die Anhörungen als entscheidender Test der Unabhängigkeit der US-Justiz gelten. Blanche wies bei einer Pressekonferenz zwar auf die Verantwortung von Nvidia als Unternehmen hin, wich Fragen zum Zustandekommen der Sicherheitsbewertung aber mehrfach aus.

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Auswirkungen auf Nvidia und die Halbleiterbranche

Für Nvidia-Aktionäre bleibt ein Risiko bestehen, da neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen gegen zwei Großkunden die Sicherheitsbewertung des CEOs noch ändern könnten. Die Situation verdeutlicht die komplexe Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen, technologischer Vorherrschaft in der KI-Branche und nationaler Sicherheit. Anleger und die Halbleiterbranche sollten insbesondere die öffentliche Senatsanhörung am 3. Dezember im Blick behalten, da die Sicherheitsbedenken parteiübergreifend noch nicht ausgeräumt sind und die rechtliche Unsicherheit für die Lieferketten anhält.