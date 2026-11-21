Der Nasdaq 100 verliert über 10 Prozent. Nvidia stürzt nach Bericht über Untersuchungen ein. Die KI-Blase platzt: Anleger fliehen in sichere Häfen.

Am Freitag endete die lang erwartete Euphorie im Technologiesektor mit einem heftigen Crash, der Anleger weltweit in Alarmbereitschaft versetzte. Der Hightech-Index Nasdaq 100 verlor 5,6 Prozent und verzeichnete damit seine schlechteste Woche seit März 2020 mit einem Gesamtminus von über 10 Prozent. Gleichzeitig rutschte der wichtige US-Aktienindex Dow Jones um 3,7 Prozent ein, was seinem siebten Tag im Minus in Folge und einem Wochenminus von über 8 Prozent entsprach. Die Befürchtung, dass der größte Investitionsboom an der Wall Street seit Jahrzehnten an Schwung verliert, ließ die Märkte massiv absacken. Diese panische Stimmung trat ein, nachdem Wochen des Zitterns der Aktionäre über die Zukunft des KI-Booms an der Börse in blanke Angst umschlugen.

Untersuchungen gegen Nvidia Corp. als Auslöser

Ein zentraler Auslöser für denmassiven Rückgang war der Einsturz der Nvidia Corp. Aktien, die um 14 Prozent verloren. Dieser drastische Einbruch folgte auf einen Bericht von Reuters, der besagte, dass US-Aufsichtsbehörden die Buchhaltungspraktiken des Unternehmens untersuchen. Obwohl Nvidia Corp. der primäre Fokus dieser Meldungen war, war das Unternehmen nicht allein betroffen. Ein viel beachteter Index für Chiphersteller sackte ebenfalls um 11 Prozent ab, was anzeigte, dass eine ganze Reihe von Unternehmen in ähnlichem Ausmaß abstürzte. Diese Entwicklung zeigt, dass die Skepsis nicht nur auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auf den gesamten Halbleitersektor übergreift.

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Stakeholder-Positionen und Expertenanalysen

Marktexperte Stephen Innes betonte, dass er keine gewöhnlichen Gewinnmitnahmen mehr sehe. Stattdessen sei der Ausverkauf globaler Aktien, Schwellenmärkte, Hochzinsanleihen und Edelmetalle zu beobachten. Anleger flüchteten in US-Staatsanleihen und den Dollar, um ihre Werte zu sichern. Steve Sosnick von Interactive Brokers kommentierte die Lage als herben Schlag und wies darauf hin, dass sich die Einschätzung der Investoren gegenüber dem Technologiesektor rapide wandelt. Insbesondere das Tempo und die Kosten beim Ausbau der künstlichen Intelligenz werden zunehmend kritisch betrachtet. Diese Perspektiven deuten auf ein fundamentales Umdenken hin, das über kurzfristige Kursschwankungen hinausgeht.

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Wirtschaftliche Folgen und Marktvolatilität

Die Nervosität breitete sich weltweit aus und erfasste sowohl Rohstoffe als auch digitale Währungen. Der Bitcoin fiel am Freitag um 5,1 Prozent auf 58.333,16 US-Dollar und kostet damit weniger als noch im Juli. Auch der Goldpreis Spot fiel um 2,8 Prozent auf 3.523,20 Dollar je Unze. Der Wiederanstieg der Volatilität an den Aktienmärkten trieb das sogenannte Angstbarometer auf den höchsten Stand seit April 2025. Händler preisen eine für Dezember erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um einen Viertelprozentpunkt nicht mehr vollständig ein. Dies zeigt, dass die Märkte auf mögliche geldpolitische Anpassungen reagieren und gleichzeitig ihre Risikobereitschaft drastisch reduziert haben. Richard Saperstein von Treasury Partners erklärte, der Aktienmarkt vollziehe eine Neubewertung des KI-Sektors, getrieben durch verlangsamenden Ausbau von Rechenzentren und schwindende Finanzierungsquellen für KI-Projekte.